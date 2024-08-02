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США посилять присутність на Близькому Сході

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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США посилять присутність на Близькому Сході
Міністр оборони США планує віддати розпорядження про передислокацію сил на Близькому Сході
фото з відкритих джерел

Представниця Пентагону відмовилась говорити, про яке конкретне посилення присутності США йдеться

Сполучені Штати Америки вирішили посилити свою військову присутність на Близькому Сході, аби захистити свої війська і допомогти в обороні Ізраїлю через ескалацію та погрози Ірану і підтримуваних ним угруповань. Про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За словами речниці, міністр оборони США Ллойд Остін планує віддати розпорядження про передислокацію сил в регіоні.

«Цей крок покликаний посилити захист американських військ у всьому регіоні, надати посилену підтримку обороні Ізраїлю і забезпечити готовність Сполучених Штатів до реагування на цю кризу, що розвивається», – додала Сабріна Сінгх.

Водночас представниця Пентагону відмовилась говорити, про яке конкретне посилення присутності США йдеться.

Раніше газета The New York Times із посиланням на американських посадовців повідомляла, що Штати готуються відправити додаткові бойові літаки на Близький Схід.

За словами одного зі співрозмовників NYT, американські сили на Близькому Сході вживають необхідних заходів для підвищення бойової готовності і захисту американських військ і союзників від будь-яких загроз з боку Ірану або підтримуваних Іраном бойовиків.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані. За словами двох американських чиновників, іранцям та їхнім довіреним особам може знадобитися кілька днів на координацію й підготовку нападу на Ізраїль.

Як повідомлялося,  31 липня у Тегерані було вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію. Аналітики іранського державного телебачення відразу звинуватили у нападі Ізраїль. 

До слова, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ радить українцям  утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану. А тим громадянам, які вже перебувають у цих країнах, дали рекомендації.

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Теги: США Ізраїль Іран погрози Ллойд Остін

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