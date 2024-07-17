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Вибори у США: опитування показало, чи змінив замах на Трампа настрої виборців

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Вибори у США: опитування показало, чи змінив замах на Трампа настрої виборців
Спроба замаху на Трампа не викликала серйозних змін у настроях виборців
фото: AP

Трамп має незначну перевагу над чинним президентом США Джо Байденом

Після замаху на Дональда Трампа американці побоюються, що ситуація у країні виходить з-під контролю. Також зростають побоювання, що вибори можуть спровокувати посилення політичного насильства. Про це свідчать результати нового опитування Reuters/Ipsos. 

Опитування показало, що кандидат у президенти від Республіканської партії Трамп має незначну перевагу серед зареєстрованих виборців: 43% проти 41% у чинного президента США Джо Байдена. Як пише видання, це свідчить про те, що спроба замаху на Трампа не викликала серйозних змін у настроях виборців.

80% виборців – однаково демократи і республіканці – заявили, що погоджуються з твердженням, що «країна виходить з-під контролю».

Близько 84% виборців заявили, що вони стурбовані тим, що екстремісти чинитимуть акти насильства після виборів: це більше, ніж результати проведеного в травні опитування, яке показало, що такий страх відчувають 74% виборців.

Замах на життя Трампа домінував у заголовках ЗМІ та підживив дискусію серед деяких його консервативних християнських прихильників про те, що він захищений Богом.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, 65% республіканців вважають, що те, що Трамп вижив, є «провидінням», або «божою волею».  Із цим погодилися 11% демократів.

Нагадаємо, під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. 

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки отримали дані про плани Ірану влаштувати замах на кандидата у президенти Дональда Трампа.

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Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США США вибори

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