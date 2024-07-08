США не планують знімати обмеження на удари по РФ після масованої атаки

Джон Кірбі заявив, що жодних змін у політиці США не відбулося

Україна може використовувати американське озброєння для ударів поблизу кордону з РФ

США не зніматимуть обмеження для українських військових щодо ударів по Росії американською зброєю. Про це на брифінгу в Білому домі заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Журналісти запитали, чи змінює жорстока російська атака позицію США з приводу того, що Україна не може завдавати ударів безпосередньо по російських аеродромах, з яких здійснюються подібні атаки.

«Жодних змін у політиці США. Україна надалі може використовувати американське озброєння для ударів поблизу кордону з РФ. Це все ще так», – відповів Кірбі.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети окупантів пошкодили лікарню «Охматдит». Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам. Загинуло двоє дорослих осіб (одна з них лікарка), 10 постраждало. Пошкоджені кілька інших корпусів. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.

Як відомо, Сполучені Штати обмежили використання американської зброї для ударів по Російській Федерації. ЗСУ заборонено атакувати об'єкти на відстані понад 100 км від кордону і бити по ключових російських аеродромах.

До слова, українські військові можуть використовувати ракети більшої дальності, надані США, для нанесення ударів по цілях усередині Росії, а не тільки на лінії фронту поблизу Харкова – якщо вони діють у порядку самооборони. Про це заявив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.