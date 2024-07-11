Як повідомлялося, США обговорюють з Україною дозвіл на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території Росії

Сполучені Штати Америки не змінювали своєї позиції щодо ударів по території Росії ракетами Atacms. Заборона для України продовжує діяти. Про це заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє кореспондента Bloomberg Дженніфер Якобс.

За словами Саллівана, США все ще не дозволяли Україні використовувати Atacms для глибоких ударів по Росії.

«Наша політика не змінилася», – додав він.

Нагадаємо, США обговорюють з Україною дозвіл на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території Росії.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки не хочуть ескалації війни, тому проти того, аби Польща збивала російські ракети над Україною.

Як повідомлялося, російська влада вважає, що США та НАТО беруть участь у війні з Російською Федерацією, оскільки допомагають завдавати ударів по території держави-агресорки далекобійною західною зброєю.

До слова, на думку американських аналітиків, заяви російського диктатора щодо закінчення війни свідчать про те, що він не хоче погоджуватися ні на що інше, окрім знищення української державності та ідентичності.