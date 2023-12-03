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На заводі в Москві спалахнула пожежа

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На заводі в Москві спалахнула пожежа
Пожежа в Москві
фото: скріншот

Вогонь охопив цехи заводу з виробництва спеціалізованих автомобілів

Увечері 3 грудня спалахнула потужна пожежа в Москві. Про це пишуть росЗМІ.

Палають цехи заводу з виробництва спеціалізованих автомобілів.

Як пишуть російські пабліки, підприємство, на якому спалахнула пожежа, входить до топ-10 серед виробників спеціальних автомобілів у Європі.

Оперативні служби працюють на місці, а площа пожежі становить 500 кв м.

Нагадаємо, 30 листопада на найбільшому ринку в Ростові спалахнула пожежа.

26 листопада на Челябінському тракторному заводі спалахнула пожежа. За інформацією місцевих пабліків, там нібито вибухнув трансформатор – через це в місті можуть виникнути перебої з електрикою.

Раніше повідомлялося, що в Москві, в одному з житлових районів, спалахнула електропроводка. Через сильну пожежу тут перекривали рух транспорту.

Теги: росія пожежа

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