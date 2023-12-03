На заводі в Москві спалахнула пожежа
Вогонь охопив цехи заводу з виробництва спеціалізованих автомобілів
Увечері 3 грудня спалахнула потужна пожежа в Москві. Про це пишуть росЗМІ.
Палають цехи заводу з виробництва спеціалізованих автомобілів.
Як пишуть російські пабліки, підприємство, на якому спалахнула пожежа, входить до топ-10 серед виробників спеціальних автомобілів у Європі.
Оперативні служби працюють на місці, а площа пожежі становить 500 кв м.
Нагадаємо, 30 листопада на найбільшому ринку в Ростові спалахнула пожежа.
26 листопада на Челябінському тракторному заводі спалахнула пожежа. За інформацією місцевих пабліків, там нібито вибухнув трансформатор – через це в місті можуть виникнути перебої з електрикою.
Раніше повідомлялося, що в Москві, в одному з житлових районів, спалахнула електропроводка. Через сильну пожежу тут перекривали рух транспорту.
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