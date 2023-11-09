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Казахстан відправлятиме Китаю важливий радіоактивний метал

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Казахстан відправлятиме Китаю важливий радіоактивний метал
Підписання контракту між компаніями з Китаю та Казахстану відбулося під час виставки у Шанхаї
фото з сайту «Казатомпром»

Казахстан постачатиме уран для китайських АЕС

Казахстан частково покриватиме потребу Китаю в урані. Казахстанська національна компанія «Казатомпром» та китайська China National Uranium Corporation Limited уклали довгостроковий контракт на постачання урану з Казахстану до КНР. Про це з посиланням на пресслужбу «Казатомпрому» повідомляє агенція Fergana.

«АТ «Національна атомна компанія «Казатомпром» підписало контракт на постачання казахстанського концентрату природного урану з компанією China National Uranium Corporation Limited – CNUC (дочірня організація China National Nuclear Corporation – CNNC)», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначено, що обсяги та комерційні умови контракту не підлягають публічному розкриттю, оскільки є конфіденційними та комерційно чутливими.

 «Стратегія «Казатомпрому» спрямована на виробництво, переробку та продаж концентратів природного урану з метою створення довгострокової вартості для всіх зацікавлених сторін», – прокоментував укладання угоди керуючий директор зі стратегії та маркетингу нацкомпанії Сеітжан Жанибеков.

«Підписання «довгострокового контракту» з компанією CNUC здійснено на виставці China International Import Expo 2023 у Шанхаї», – додали в «Казатомпромі»

Нещодавно інтерес до казахстанського урану заявила Франція. У ході недавнього візиту до Астани президент цієї країни Еммануель Макрон підписав із казахстанським колегою Касим-Жомартом Токаєвим декларацію про співпрацю зі стратегічних мінералів, яка передбачає, зокрема, і постачання урану до Франції. Зростання потреби в даній сировині пояснюється тим, що Нігер після військового перевороту, що стався в цій країні, перестав постачати його Парижу.

Нагадаємо, Франції Емманюель Макрон також висловив комплімент країні за відмову стати на бік Росії у її агресивній війні проти України. Про це повідомило агентство Reuters. На зустрічі з казахським президентом Касимом-Жомартом Токаєвим Макрон сказав, що дві країни підписали ділові угоди, включаючи декларацію про наміри щодо партнерства в галузі рідкісноземельних і рідкісних металів.

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Теги: росія президент Еммануель Макрон металургія АЕС Франція Казахстан Китай економіка ядерне паливо

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