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Ексглава ЦРУ назвав винних у невдалому літньому контрнаступі ЗСУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ексглава ЦРУ назвав винних у невдалому літньому контрнаступі ЗСУ
Літній контрнаступ ЗСУ не досяг результатів, на який сподівався Захід
фото з відкритих джерел

Девід Петреус вказав на помилку Заходу, що частково призвела до війни в Україні

Колишній директор ЦРУ та екскомандувач міжнародними коаліціями в Іраку та в Афганістані генерал Девід Петреус вважає, що українці «не змогли досягти того прориву, на який усі сподівалися», у наступі влітку 2023 року через недостатні поставки Києву озброєння, насамперед американського. Про це він сказав на презентації книги «Конфлікт: еволюція ведення війни з 1945 року до України», співавтором якої він є, повідомляє BBC.

«Були затримки з наданням українцям (військової техніки – ред.), наші танки тільки нещодавно дісталися них», – зазначив Петреус.

«Була затримка в прийнятті рішень по (щодо танків Abrams – ред.) M1, затримки зі схваленням танків Leopard, ми затримали рішення про касетні боєприпаси, які могли бути дуже корисні, системи ракет більшого радіусу дії для реактивних систем залпового вогню, і, нарешті, літаки західного зразка», – заявив генерал.

«У нашій (військовій – ред.) доктрині говориться, що для прориву тієї оборони, що ми бачили на півдні (і я не думаю, що хтось насправді усвідомлював чи оцінював глибину мінних полів, і що Росія правильно збудувала оборону, у кілька ліній і т. д.), потрібна перевага в повітрі, а також багато іншого. Ми не дали цього українцям», – наголосив Петреус.

Він також зазначив помилки Заходу, які частково призвели до війни в Україні. «Думаю, що одна з причин, чому Володимир Путін вирішив, що йому вдасться уникнути відповідальності за вторгнення в Україну, полягає в тому, що після окупації Криму ми не вжили достатніх заходів», – вважає ексглава ЦРУ.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів, проте українські захисники не відступають. 

Теги: війна росія ЗСУ контрнаступ США ЦРУ озброєння

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