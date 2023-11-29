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Справа «Буратіно». Суддя засекретила ухвалу, якою відправила Дубінського до СІЗО

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Справа «Буратіно». Суддя засекретила ухвалу, якою відправила Дубінського до СІЗО
13 листопада Дубінському оголошено підозру у держзраді
фото з відкритих джерел

Підозрюваний у держзраді нардеп зустріне Новий рік у слідчому ізоляторі Києва

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Галина Матійчук засекретила повний текст ухвали, якою взяла під варту підозрюваного народного депутата Олександра Дубінського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Офіційною причиною утаємниченості, на яку посилається служителька Феміди, це пункт чотири частини першої статті 7 закону про доступ до судових рішень. Вказана норма гласить: не підлягають розголошенню відомості, розгляд яких відбувся у закритому судовому засіданні.

Справа «Буратіно». Суддя засекретила ухвалу, якою відправила Дубінського до СІЗО фото 1
дані з судового реєстру

Разом з тим, суддя Матійчук залишила у відкритому доступі резолютивну частину ухвали у справі Дубінського. З неї випливає, що політика взято під варту в залі суду. Термін дії ухвали – до 12 січня 2024 року.

Наразі адвокати Дубінського оскаржили ухвалу Печерського райсуду в Київському апеляційному суді. Розгляд апеляційної скарги відбудеться 7 грудня.

Справа «Буратіно». Суддя засекретила ухвалу, якою відправила Дубінського до СІЗО фото 2
дані з сайту Київського апеляційного суду

Як повідомляв «Главком», підозрюваний у держзраді нардеп Олександр Дубінський погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами одразу, як потрапив до Верховної Ради. Про це свідчать матеріали досудового розслідування.

Зокрема, у тексті підозри експрокурору Костянтину Кулику, який разом із Дубінським входили до агентурної мережі, сказано: 11-12 жовтня 2019 року нардеп прибув до Санкт-Петербурга, де зустрівся з представниками Головного управління генерального штабу Збройних сил Росії. Як стверджує слідство, у ході спілкування Олександру Дубінський погодився з умовами росіян і «таким чином вступив до злочинної організації та став її учасником з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України».

Через місяць після візиту до Росії політик спільно з іншим колегою по парламенту Андрієм Деркачем (завербований ворожими спецслужбами у квітні 2019 року) провели пресконференцію, на якій дискредитували одного з кандидатів у президенти США.

Наприкінці листопада 2019 року Дубінський і Деркач зареєстрували у Раді проєкт постанови про утворення тимчасової слідчої комісії парламенту для розслідування фактів міжнародної корупції за участі вищих посадових осіб держави, пов’язаних із діяльністю Нацбанку, Міністерства фінансів, а також інших протиправних дій, вчинених під впливом міжнародних чинників.

У грудні того ж року цей тандем політиків направив листи голові комітету із судової системи Сенату США, директору адміністративно-бюджетного управління адміністрації президента США, голові комітету Палати представників США з розвідки, яких поінформували про нібито розкрадання коштів платників податків США українськими неурядовими організаціями.

У матеріалах досудового розслідування немає відомостей, чи отримував Дубінський гроші від росіян. Натомість зазначено, що його колега Андрій Деркач у 2020 році кілька разів одержував транші на суми $50 тис., $250 тис. і $267 тис. від людей пособника російських спецслужб. Готівка доставлялася до приймальні нардепа Деркача, що діяла на столичній вулиці Грушевського, 9-А, за відпрацювання інформаційних атаках проти дестабілізації ситуації в Україні.

Слідство стверджує, що нардеп Олександр Дубінський мав оперативний псевдонім «Буратіно».

13 листопада Дубінському оголошено підозру у держзраді.

Читайте також: Операція «Буратіно». Чому арешт Дубінського – це вибачення перед Байденом
Теги: росія Верховна Рада суд війна державна зрада Олександр Дубінський

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