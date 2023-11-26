У Москві спалахнула масштабна пожежа: перекрито рух транспорту (відео)
В одному з житлових будинків спалахнула електропроводка
У Москві, в одному з житлових районів, спалахнула електропроводка. Через сильну пожежу тут перекривали рух транспорту. Про це пишуть місцеві ЗМІ.
За їхніми даними, інцидент стався на Мосфільмівській вулиці. Тут в одному з будинків спалахнула електропроводка.
Унаслідок надзвичайної ситуації рух у цьому районі було повністю перекрито. Обставини події та інформація про постраждалих уточнюються.
Станом на 09:48 (за місцевим часом) рух транспорту здійснюється за дублером, труднощів немає.
Нагадаємо, що в ніч проти 26 листопада в Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотників на Москву. За словами мера російської столиці, дрони, що летіли на Москву, збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я, також ППО перехопила і знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях.
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