У Москві спалахнула масштабна пожежа: перекрито рух транспорту (відео)

В одному з житлових будинків спалахнула електропроводка

У Москві, в одному з житлових районів, спалахнула електропроводка. Через сильну пожежу тут перекривали рух транспорту. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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За їхніми даними, інцидент стався на Мосфільмівській вулиці. Тут в одному з будинків спалахнула електропроводка.

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Унаслідок надзвичайної ситуації рух у цьому районі було повністю перекрито. Обставини події та інформація про постраждалих уточнюються.

Станом на 09:48 (за місцевим часом) рух транспорту здійснюється за дублером, труднощів немає.

Нагадаємо, що в ніч проти 26 листопада в Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотників на Москву. За словами мера російської столиці, дрони, що летіли на Москву, збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я, також ППО перехопила і знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях.