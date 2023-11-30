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На найбільшому ринку в Ростові спалахнула пожежа

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На найбільшому ринку в Ростові спалахнула пожежа
У Ростові горить місцевий ринок «Тємєрнік»
фото: скріншот

Пожежа почалася в одному з торгових павільйонів та перекинулася на інші

У російському місті Ростові масштабно горить найбільший речовий ринок «Тємєрнік». Про це повідомляють російські пабліки.

Попередньо, пожежа почалася в одному з торгових павільйонів, після чого перекинулася і на інші.

Площа пожежі становить 1000 кв м. Торговці намагаються врятувати свій товар і заважають гасити вогонь.

Місцеві жителі також повідомляють про звуки вибухів. Ймовірно, вибухає піротехніка або електропроводка.

Нагадаємо, 26 листопада на Челябінському тракторному заводі спалахнула пожежа. За інформацією місцевих пабліків, там нібито вибухнув трансформатор – через це в місті можуть виникнути перебої з електрикою.

Раніше повідомлялося, що в Москві, в одному з житлових районів, спалахнула електропроводка. Через сильну пожежу тут перекривали рух транспорту.

Теги: пожежа росія ринок

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