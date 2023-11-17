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Уночі РФ ударила по Україні ракетами і дронами: деталі від ЗСУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі РФ ударила по Україні ракетами і дронами: деталі від ЗСУ
Ворог запустив дрони із напрямку Приморсько-Ахтарськ
фото ілюстративне

Силами оборони знищено дев’ять ворожих ударних БпЛА 

У ніч на 17 листопада російські окупанти атакували Україну десятьма ударними БпЛА типу Shahed. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ударні дрони були запущені ворогом із напрямку Приморсько-Ахтарськ (РФ).

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

«У результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей», – йдеться в повідомленні.

Уночі РФ ударила по Україні ракетами і дронами: деталі від ЗСУ фото 1

Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. Попередньо, без втрат.

Як повідомлялося, уночі на Хмельниччині лунали вибухи, працювали сили ППО.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про три групи ударних безпілотників над Україною, запущених російськими агресорами.

Теги: війна ЗСУ росія окупанти ракета безпілотник

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