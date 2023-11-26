На Челябінському тракторному заводі, який випускає двигуни для танків, спалахнула пожежа

За інформацією місцевих пабліків, на заводі нібито вибухнув трансформатор

На Челябінському тракторному заводі спалахнула пожежа. Про це повідомляють російські пабліки.

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Тракторний завод, як і багато таких заводів у СРСР, мав подвійне призначення – під час Другої світової там робили танки КВ-1. На таких заводах і зараз ремонтують важку військову техніку.

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За інформацією місцевих пабліків, там нібито вибухнув трансформатор – через це в місті можуть виникнути перебої з електрикою.

Як інформують пропагандистські ЗМІ, Челябінський тракторний завод є основним заводом, де випускають дизельні двигуни для російської бронетанкової техніки. Ними оснащені танки Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ Термінатор, різні артилерійські самохідні установки.

Нагадаємо, українська розвідка атакувала у ніч проти 26 листопада області Росії у відповідь на масований наліт «Шахедів» на Київ напередодні.

У Росії скаржилися на атаку безпілотників у Московській, Тульській, Калузькій, Брянській та Смоленській областях. У міноборони РФ уже традиційно заявили, що всі БпЛА нібито було знищено засобами ППО. За попередніми даними, дрони атакували територію Росії у кілька хвиль. Перші безпілотники полетіли на РФ ще вночі, а вже приблизно о 8:30 у деяких містах заявили про нову атаку.

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Зокрема, декілька безпілотників були помічені і в Московській області. Через це аеропорти «Внуково» та «Домодєдово» обмежували роботу. Мер Москви Сергій Собянін казав, що постраждалих та серйозних руйнувань нібито немає, а на місцях падіння уламків безпілотників працюють екстрені служби.

Тим часом у Тулі нібито знищені три дрони. Один із них втратив управління після успішної роботи ППО і врізався у житлову багатоповерхівку. Постраждала одна людина – у неї діагностували легке різане поранення стопи. Як пише видання, за 1,5 км від місця, куди прилетів БпЛА, розташоване Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова. Це підприємство є одним із найбільших у сфері оборонної промисловості РФ. Пріоритетний напрямок його діяльності – розробка високоточної зброї.

Крім того, у Смоленську заявили про вибухи в районі авіаційного заводу. Міноборони РФ стверджує, що «усі 20 БпЛА збито».

Також атаковані були тимчасово окуповані населені пункти України. Так, на Донеччині частина міст і районів залишилася без світла.

Нагадаємо, що сьогодні влада РФ заявила про нібито збиття ракет над Азовським морем.

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Крім того, у недлію вранці в Тулі знову був помічений безпілотник, містяни чули вибухи.

Раніше в Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотників на Москву.