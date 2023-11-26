На Челябінському тракторному заводі, який випускає двигуни для танків, спалахнула пожежа
За інформацією місцевих пабліків, на заводі нібито вибухнув трансформатор
На Челябінському тракторному заводі спалахнула пожежа. Про це повідомляють російські пабліки.
Тракторний завод, як і багато таких заводів у СРСР, мав подвійне призначення – під час Другої світової там робили танки КВ-1. На таких заводах і зараз ремонтують важку військову техніку.
За інформацією місцевих пабліків, там нібито вибухнув трансформатор – через це в місті можуть виникнути перебої з електрикою.
Як інформують пропагандистські ЗМІ, Челябінський тракторний завод є основним заводом, де випускають дизельні двигуни для російської бронетанкової техніки. Ними оснащені танки Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ Термінатор, різні артилерійські самохідні установки.
Нагадаємо, українська розвідка атакувала у ніч проти 26 листопада області Росії у відповідь на масований наліт «Шахедів» на Київ напередодні.
У Росії скаржилися на атаку безпілотників у Московській, Тульській, Калузькій, Брянській та Смоленській областях. У міноборони РФ уже традиційно заявили, що всі БпЛА нібито було знищено засобами ППО. За попередніми даними, дрони атакували територію Росії у кілька хвиль. Перші безпілотники полетіли на РФ ще вночі, а вже приблизно о 8:30 у деяких містах заявили про нову атаку.
Зокрема, декілька безпілотників були помічені і в Московській області. Через це аеропорти «Внуково» та «Домодєдово» обмежували роботу. Мер Москви Сергій Собянін казав, що постраждалих та серйозних руйнувань нібито немає, а на місцях падіння уламків безпілотників працюють екстрені служби.
Тим часом у Тулі нібито знищені три дрони. Один із них втратив управління після успішної роботи ППО і врізався у житлову багатоповерхівку. Постраждала одна людина – у неї діагностували легке різане поранення стопи. Як пише видання, за 1,5 км від місця, куди прилетів БпЛА, розташоване Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова. Це підприємство є одним із найбільших у сфері оборонної промисловості РФ. Пріоритетний напрямок його діяльності – розробка високоточної зброї.
Крім того, у Смоленську заявили про вибухи в районі авіаційного заводу. Міноборони РФ стверджує, що «усі 20 БпЛА збито».
Також атаковані були тимчасово окуповані населені пункти України. Так, на Донеччині частина міст і районів залишилася без світла.
Нагадаємо, що сьогодні влада РФ заявила про нібито збиття ракет над Азовським морем.
Крім того, у недлію вранці в Тулі знову був помічений безпілотник, містяни чули вибухи.
Раніше в Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотників на Москву.
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