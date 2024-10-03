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Набір до Українського легіону в Польщі: Міноборони повідомило перші результати  

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Набір до Українського легіону в Польщі: Міноборони повідомило перші результати  
Консультації та супровід у процесі оформлення надаватимуть понад півтора десятка співробітників центру – офіцерів ЗСУ, які прибули з України
фото: Міністрество оборони України

Подати заявку на участь в Українському легіоні можна через офіційний сайт або в консульствах та посольствах України.

У Любліні стартував набір добровольців-громадян України для участі в Українському легіоні. За перші дні роботи рекрутингового центру надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт та ще 58 – через консульські установи. Про це повідомило Міноборони.

Консультації та супровід у процесі оформлення надаватимуть понад півтора десятка співробітників центру – офіцерів ЗСУ, які прибули з України.

«На базі центру працює військово-лікарська комісія, до складу якої входять лікарі та медичний персонал з усім необхідним обладнанням для проведення обстежень та видачі висновків про придатність до служби. Після оформлення підготовка добровольців відбуватиметься на полігоні, який розгорнула польська сторона», – зазначив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Україна надасть добровольцям легіону форму та тилове забезпечення, а Польща – озброєння і техніку. Після опрацювання заявок персонал центру зв'язується з кандидатами для проведення попередньої бесіди, уточнення інформації та визначення посад, додав він.

Кандидатів з українськими паспортами запрошують до центру на співбесіду з командиром, під час якої проводиться перевірка документів та визначення посади. Також кандидату видається направлення на медичний огляд.

У разі, якщо медкомісія проходить успішно, доброволець отримує дату підписання контракту, в основному через два тижні після завершення всіх перевірок.

«Після підписання контракту добровольці вирушають на полігон для проходження навчання, яке триватиме 35 днів. В подальшому військовослужбовці можуть бути направлені на підвищення навичок на одну з європейських баз НАТО ще на кілька місяців», – зауважив Гаврилюк.

Подати заявку на участь можна через офіційний сайт або в консульствах та посольствах України.

Нагадаємо, кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою. Про це 2 жовтня  заявив очільник польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. Формування Українського легіону було передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею. Український легіон у Польщі мав бути навчений, озброєний і підготовлений до захисту України, при цьому польська армія мала відповідати за підготовку, а Київ – за рекрутування.

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Теги: добровольці Міноборони війна Польща Україна

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