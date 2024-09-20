Міноборони повідомило, скільки добровольців рекрутується щомісяця

Більше ніж 17 тис. громадян по всій Україні звернулися до рекрутингових центрів

У рекрутингових центрах для громадян доступно понад 10 тис. вакансій у Силах оборони

У середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тис. добровольців. Про це заявив уповноважений Міністерства оборони Олексій Бежевець під час відкриття Центру рекрутингу української армії в Черкасах.

Як зазначив посадовець Міноборони, для громадян доступно понад 10 тис. вакансій у Силах оборони.

«У тому числі кухарів, ремонтників, юристів, операторів БпЛА, медиків та інших. Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включаючи ЗСУ, Національну Гвардію України, Службу Безпеки України, Державну прикордонну службу України та інші», – зазначив він.

На сьогодні вже більше ніж 17 тис. громадян по всій Україні звернулися до мережі центрів, яку створило Міністерство оборони у співпраці із регіональними органами державної влади та місцевого самоврядування. Всі вони отримали фахову консультацію від цивільних рекрутерів, які пройшли спеціальне навчання.

Нагадаємо, члени комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони зверталися до Генерального штабу з питанням зменшення мінімального призовного віку із 25 до 20 років. Однак, Генеральний штаб запевнив, що наразі такої потреби немає.

Як повідомлялося, Сухопутні війська ЗСУ видали директиву про заборону мобілізації обмежено придатних громадян віком від 18 до 25 років.

До слова, за підсумками роботи рекрутингових центрів за останні шість місяців, серед усіх громадян, які звернулися з наміром служити у ЗСУ за контрактом, від 17 до 20 відсотків жінок.