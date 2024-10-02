Український легіон. Польща заявила про мізерну кількість охочих

Український легіон у Польщі мав бути навчений, озброєний і підготовлений до захисту України

Формування Українського легіону було передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею

Кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою. Про це заявив очільник польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Wirtualna Polska.

Формування Українського легіону було передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею. Український легіон у Польщі мав бути навчений, озброєний і підготовлений до захисту України, при цьому польська армія мала відповідати за підготовку, а Київ – за рекрутування.

«Ми до цього підготувалися. Це було в рамках угоди, підписаної між Польщею та Україною», – сказав Косіняк-Камиш, запевнивши, що Польща готова навчати українських солдатів.

Очільник Міноборони нагадав, що Польща вже підготувала близько 20 тисяч українських солдатів, які були відправлені на фронт в Україні.

«Ми не несемо відповідальності за вербування. Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою. Ці декларації на початку були дуже високими – що може бути сформована навіть одна бригада – тобто кілька тисяч осіб. Однак цього не сталося», – сказав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, українські військові, ймовірно, готуватимуться на території Польщі. Зараз тривають переговори щодо створення Українського легіону.

Як повідомлялося, українські добровольці за кордоном іще не проходять військову підготовку. До того ж офіційний набір в анонсований Український легіон у Польщі ще не розпочинався.

Наприкінці липня Василь Зварич, який на той момент працював послом України в Польщі, казав про плани запустити проєкт до початку серпня. Польща нібито була готова розпочати навчання рекрутів ще з 1 серпня, але набір і досі не розпочався. На сайтах українського посольства і консульств ще немає інформації про рекрутинг.

До слова, до Українського легіону – військового підрозділу, який мають підготувати й оснастити в Польщі відповідно до безпекової угоди з Україною – набиратимуть в українських консульських установах. Після навчання і служби у ЗСУ члени легіону, за бажанням, зможуть повернутися до Польщі.