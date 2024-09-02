Литва взялась за мобілізацію добровольців

Литва мобілізувала п'ять з половиною тисяч добровольців, які хочуть долучитися до захисту держави

Литва мобілізувала 5,5 тис. цивільних осіб, які хочуть долучитися до захисту держави – у мирний час вони мають стати сполучною ланкою між населенням та армією. Ці добровольці зареєструвалися в комендатурах або спеціальних офісах комендантів. Про це пише Polskie Radio.

Найбільше добровольців зголосилося у Вільнюському регіоні – понад дві з половиною тисячі осіб.

«Я хочу бути корисним», – розповів Польському радіо один із добровольців Томаш Божероцький, історик з Вільнюського університету. Він підкреслив, що прагнув здобути конкретні навички.

«Комендатура – це не лише підготовка до партизанської війни у разі можливої окупації, а й добровільна участь в іншій сфері суспільного життя. Це може бути логістика чи психологія. Не всі з нас створені для того, щоб бути солдатами», – сказав Божероцький.

Зазначається, що під час війни завданням комендатур буде, серед іншого, боротьба з диверсійними групами, захист об'єктів критичної інфраструктури, встановлення блокпостів та нагляд за процесом евакуації.

Нагадаємо, загальна сума литовської військової підтримки Україні з початку війни перевищила 647 млн. євро. Зокрема, у 2024 році Україні було поставлено 155-мм боєприпаси, бронемашини М113 та М577, протидронні системи, боєприпаси для протитанкових гранатометів Carl Gustaf та інше озброєння.