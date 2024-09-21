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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Чи був в України шанс на швидку еволюцію на початку Незалежності?

glavcom.ua
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Чи Україна могла обрати інший шлях розвитку після 1991-го?
ілюстративне фото: Depositphotos

Що міг дізнатись історик працював у щойно відкритих тоді архівах КГБ і ЦК КПУ

Мене достатньо часто питають, чи був в нас колись історичний шанс на достатньо швидку еволюцію як нації і держави – і чи посприяла би цьому українізація чи обрання українських еліт.

Знаєте, я у 17-18 років працював в одній дуже відомій організації дисидентів, очолював їхню молодіжку. І спілкувався з усіма видатними українськими діячами того часу – з тими, чиїми іменами зараз називають вулиці.

І одночасно як історик працював у щойно відкритих тоді архівах КГБ і ЦК КПУ. Відкритих, слід визнати, дуже ненадовго. І от коли архівну лавочку швиденько почали прикривати, я зі щирим обуренням спитав одного дуже відомого дисидента, тоді вже політичного лідера незалежної України: як ви це допускаєте, чому не здіймаєте хвилю спротиву?!

Він мені відповів дуже просто: «Бо ми теж глянули ці архіви. І коли передивились документи за останні десятиліття (власне, як ми сиділи по Сандармохах), то зрозуміли, що вся нинішня політична, культурна, творча еліта, рафіновані українські патріоти на 90% була чи сексотами, чи прямо працювали агентами КГБ [а 10%, відповідно, сиділи – О.Г.]. Олексо, це знання розвалить Україну. Тому нехай закривають архіви назад».

Висновки робіть самі, чи були в нас шанси і які...

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Теги: історія документи Україна

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Олексій Голобуцький

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