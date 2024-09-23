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Україна втричі збільшила показники мобілізації: Умєров розповів про наступний крок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна втричі збільшила показники мобілізації: Умєров розповів про наступний крок
Як повідомлялося, у середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тис. добровольців
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони збирається реформувати територіальні центри комплектування

Міністерство оборони втричі збільшило показники мобілізації. Про це повідомив глава оборонного відомства Рустем Умєров у колонці для Forbes.

За словами міністра, у п'ять разів вдалося розширити можливості для тренування військових.

Як зазначив Умєров, наступною ціллю є реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. «Над цим також працюємо», – каже він. 

Нагадаємо, у середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тис. добровольців. Як зазначив уповноважений Міністерства оборони Олексій Бежевець, для громадян доступно понад 10 тис. вакансій у Силах оборони. У тому числі кухарів, ремонтників, юристів, операторів БпЛА, медиків та інших. Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включаючи ЗСУ, Національну Гвардію України, Службу Безпеки України, Державну прикордонну службу України та інші

Раніше стало відомо, що призов обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років зупинено. Наразі мобілізація можлива лише за письмовою згодою.

До слова, члени комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони зверталися до Генерального штабу з питанням зменшення мінімального призовного віку із 25 до 20 років. Однак, Генеральний штаб запевнив, що наразі такої потреби немає.

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Теги: Міноборони Рустем Умєров ТЦК війна військомат мобілізація

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