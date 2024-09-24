Будинок у Харкові, який зазнав влучання, РФ обстрілювала на початку великої війни

Російська керована авіабомба влучила в одну з багатоповерхівок Харкова

Російські війська вдруге вдарили по будинку в Харкові КАБом

Багатоповерхівка, по якій прийшовся удар у Київському районі Харкова, окупанти вже обстрілювали на початку повномасштабної війни. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

«Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом», – зазначив міський голова.

Наслідки удару по Харкову фото з соцмереж

Унаслідок ударів росіян відомо про 15 поранених фото з соцмереж

Російський КАБ влучив у одну з багатоповерхівок міста фото з соцмереж

За словами Терехова, у Київському районі вже 13 постраждалих, серед них один загиблий.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли керованими авіабомбами чотири адміністративних райони Харкова. Зокрема, прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів росіян відомо про щонайменше п’ятьох поранених у тяжкому стані. Наразі ця цифра зросла до 15. Також відомо про трьох загиблих. Наразі триває розбір завалів.

До слова, пізно ввечері 23 вересня ворог завдав масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинув чоловік, кількість поранених збільшилася до шести, серед них двоє дітей.