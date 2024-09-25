Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії та досяг з ним важливих домовленостей

Зеленський домовився про спільне виробництво дронів разом із фінами

Президент України під час візиту в США у Нью-Йорку зустрівся із президентом Фінляндії Александром Стуббом та поговорив про посилення співпраці між країнами та про спільне виробництво дронів і безпілотників. Про це повідомили в Офісі президента.

Також під час розмови глава держави повідомив своєму фінському колезі, що Україні необхідні системи протиповітряної оборони та ПЗРК для боротьби із повітряними цілями росіян в українському небі.

Він ознайомив співрозмовника з тим, на якому етапі зараз перебуває виконання домовленостей, досягнутих під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Крім співпраці у військовій сфері та обміном спільними розробками, президенти домовились про спільне виробництво дронів та обмін досвідом у цій сфері.

Також Зеленський повідомив, що Україні дуже важливо отримати дозвіл від західних партнерів на удари їхнім озброєнням у глиб російської території, щоб змінити хід війни.

Лідери також обговорили, які саме міжнародні зусилля потрібні заради досягнення тривалого й справедливого миру для України, та роль Глобального Півдня в цьому процесі.

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив рішення про постачання додаткового оборонного обладнання Україні за пропозицією уряду. Це вже 25-те постачання військової техніки від Гельсінкі.

До слова, за словами президента Фінляндії, склад постійних членів Радбезу ООН варто розширити – цей список мають поповнити представник Латинської Америки та ще по двоє з Азії та Африки., а Росію слід взагалі виключити.

Стало відомо, що Фінляндія відкриває відразу два штаби НАТО недалеко від кордонів із Росією.