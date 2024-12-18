«Надав вирішальну зачіпку». Google Maps допоміг розкрити вбивство в Іспанії

Зображення потрапило до рук Національної поліції, яка використала його як зачіпку

Головного обвинуваченого, який вже перебуває під вартою, виявили завдяки знімкам, зробленим вантажівкою Google Maps

В іспанському селі Тахуеко провінції Сорія рік тому зник чоловік. Завдяки Google Maps правоохоронці знайшли ймовірного убивцю. Про це повідомляють eldoce.tv та EL PAÍS.

Про зникнення Хорхе Луїса Переса Очандарени повідомили ще у 2023 році. Чоловіка кубинського походження знайшли похованим на кладовищі Андалуз 17 грудня, тіло було розчленованим.

Головного обвинуваченого, який вже перебуває під вартою, виявили завдяки знімкам, зробленим у жовтні минулого року вантажівкою Google Maps, яка їздить і робить панорамні знімки вулиць. Камера зафіксувала, як він несе великий білий згорток в багажник бордового автомобіля.

фото: english.elpais.com, google maps

Зображення потрапило до рук Національної поліції, яка використала його як зачіпку, разом з кількома повідомленнями з мобільних телефонів та іншими доказами, що призвело до арешту двох осіб 12 листопада за ймовірне вбивство і розчленування кубинського громадянина.

🚩Detenidas dos personas presuntamente implicadas en la desaparición y muerte de un varón en #Soria



🚔Una de las pistas fueron unas imágenes que detectaron los investigadores en una aplicación de búsqueda de ubicaciones



👮Parte de los restos humanos han sido hallados… pic.twitter.com/5ZDFPbSul9 — Policía Nacional (@policia) — Policía Nacional (@policia) December 18, 2024

Місцеві жителі були вражені цією новиною, оскільки вважали ймовірного вбивцю «тихим, приятельським чоловіком».

Автомобіль з Google Maps надав поліції «вирішальну» зачіпку, хоча і не єдину, заявила в середу Національна поліція на пресконференції, присвяченій цій справі.

Нагадаємо, поліція завдяки Google Maps заарештувала одного з найвідоміших італійських злочинців, боса сицилійської мафії Джоаккіно Гамміно, пише La Repubblica.

62-річного Гамміно знайшли в Іспанії. За словами слідчих, їм допоміг знімок із сервісу Google Street View, що дозволяє розглядати вулиці різних міст світу у деталях. Так, на одному зі знімків біля магазину фруктів стояв чоловік в одязі шеф-кухаря, який був схожий на злочинця.