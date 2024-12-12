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«У 2025 році на нас чекають трагічні дати». Російська опозиція знову кличе всіх на марш

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«У 2025 році на нас чекають трагічні дати». Російська опозиція знову кличе всіх на марш
Опозиціонери додали, що ця демонстрація «має стати гучним голосом справжньої Росії»
фото: facebook.com/yashin.ilya

Яшин: «Ми закликаємо всіх, хто мріє про вільну демократичну Росію, до спільних політичних дій»

Російські опозиціонери у вигнанні Юлія Навальна, Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин заявили про намір вийти 1 березня 2025 року на марш у Берліні під гаслом: «Путін, вистачить вбивати». Про це Ілля Яшин повідомив у соцмережах.

Опозиціонери звернулися до демократичних та антивоєнних сил Росії.

«У лютому 2025 року на нас чекають три трагічні дати: 10 років з того дня, коли було розстріляно Бориса Нємцова, три роки з початку війни та повномасштабного військового вторгнення в Україну, рік з дня вбивства Олексія Навального. За всіма цими подіями стоїть постать Володимира Путіна. Саме він відправив війська на територію сусідньої держави, розв'язавши кровопролитну війну в Європі після Другої світової. Саме він особисто віддає накази про фізичну ліквідацію своїх головних політичних опонентів у Росії», – заявили діячі.

Опозиціонери наголошують, що Путін є вбивцею, на совісті якого «десятки тисяч смертей безневинних людей». Вони додали, що не варто «намагатися домовитися про щось із терористом і вбивцею».

Тож, діячі закликали вийти 1 березня 2025 року на марш у Берліні під гаслом: «Путін, вистачить вбивати»: «Ми закликаємо співвітчизників приєднатися до демонстрації та публічно відстоювати своє право на мирну та процвітаючу Росію. Ми закликаємо міжнародне співтовариство рішуче протистояти агресії Путіна та не співпрацювати з його режимом. Ми закликаємо всіх, хто мріє про вільну демократичну Росію, до спільних політичних дій».

Опозиціонери додали, що ця демонстрація «має стати гучним голосом справжньої Росії».

Нагадаємо, у листопаді у Берліні біля Потсдамської площі розпочався мітинг-марш – антивоєнна демонстрація російської опозиції. На акції присутні, зокрема, організатори – провідні російські опозиціонери у вигнанні Юлія Навальна, Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин. До початку акції поліція оцінила кількість учасників у 1800 осіб. Демонстрація проходить під гаслом «Ні Путіну! Ні війні в Україні! Свободу політичним в'язням!».

Також Юлія Навальна спробує зробити те, чого не зміг її чоловік: взяти участь у виборах президента Росії. Про це вона заявила в інтерв’ю BBC. Навальна зізналася, що також уявляє себе політиком, яким був її чоловік Олексій. Навальна сказала, що бачить себе кандидатом у президенти РФ. Моя мета – наблизити й уможливити зміни в країні.

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Теги: путін поліція чоловік опозиція мітинг

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