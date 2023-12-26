Google оновить Maps, щоб запобігти доступу влади до історії місцезнаходжень

Нововведення дозволить компанії посилити захист приватності

Компанія Google незабаром внесе зміни до роботи Google Maps для ускладнення доступу правоохоронців до інформації про історію місцезнаходження користувачів. Про це пише The Verge.

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Повідомляється, що, починаючи з 2024 року сервіс зберігатиме історію пересувань користувачів локально на їхніх пристроях, а не в хмарному сховищі. Нововведення є відповіддю компанії на численні заклики посилити захист приватності. Наразі правоохоронні органи можуть отримувати доступ до агрегованих даних про місцезнаходження користувачів за допомогою так званих «географічних ордерів».

Google повідомив, що оновлення буде запущене наступного року як для Android, так і для iOS. Коли воно стане доступним, користувач отримає відповідне сповіщення. Компанія також скоротить термін автоматичного видалення даних про місцезнаходження з 18 місяців до трьох місяців.

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Зазначається також, що користувачі зможуть створювати зашифровані резервні копії своєї історії пересувань у хмарі Google, якщо забажають зберегти її після зміни пристрою.

Нагадаємо, традиційно компанія Google презентувала підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів Google у 2023 році. Зокрема, серед визначальних моментів року першу позицію посів запит «Карта повітряних тривог». На другому місці був запит «Графік відключення світла», а на третьому – «Пригожин». Також серед трендових запитів року – «Deep State», «Ізраїль» та «Каховська ГЕС».