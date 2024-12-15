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Наймолодшій загиблій 17 років: поліція встановила особи всіх учасників моторошної ДТП біля Львова

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Наймолодшій загиблій 17 років: поліція встановила особи всіх учасників моторошної ДТП біля Львова
Аварію спричинив водій BMW, 24-річний мешканець Львівського району, який виїхав на зустрічну смугу
фото: Національна поліція

У аварії загинули водій мікроавтобуса, 23-річний мешканець Рівненщини, та шість його пасажирок

Поліцейські встановили особи всіх учасників смертельного ДТП поблизу Львова. Внаслідок жахливої аварії на трасі «ТернопільЛьвів – Рава-Руська» загинули семеро людей віком від 17 до 55 років. Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

За попередньою інформацією, водій BMW, 24-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся з автопоїздом DAF, після чого вантажівка неконтрольовано врізалася у мікроавтобус Mercedes Sprinter. Усі транспортні засоби опинилися в кюветі, а водій BMW залишив місце аварії.

Жертвами стали водій мікроавтобуса, 23-річний мешканець Рівненщини, та шість його пасажирок від 17 до 55 років. Ще троє осіб отримали травми та перебувають у лікарні.

Наймолодшій загиблій 17 років: поліція встановила особи всіх учасників моторошної ДТП біля Львова фото 1

Згодом поліція затримала водія BMW. Попередньо з'ясовано, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі триває експертиза.

Наймолодшій загиблій 17 років: поліція встановила особи всіх учасників моторошної ДТП біля Львова фото 2

«Крім того, правоохоронці встановили особу пасажира BMW, 31-річного мешканця Львівщини, який разом із кермувальником покинув місце пригоди», – ідеться в повідомленні.

Досудове розслідування ведеться за ч. 4 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння), що передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з втратою права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

Окрім цього, розпочато провадження за ч. 3 ст. 136 КК України (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 листопада на вулиці Борщагівській у Києві сталася смертельна ДТП. Машина розтрощена вщент, водій загинув.

А у Дніпровському районі Києва водій авто збив дитину на пішохідному переході та втік з місця ДТП. Як зазначається, місцева мешканка побачила, як автомобіль Seat збив 14-річну дівчинку на «зебрі» та поїхав у невідомому напрямку. Дитину ушпиталили медики, а правоохоронці розпочали пошуки втікача.

Також в Обухівському районі Київської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі трьох автомобілів постраждали дев'ятеро людей, зокрема 10-річна дитина

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Теги: Львів водій розслідування Тернопіль поліція Mercedes експертиза дитина

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