Росія атакувала Кривий Ріг: відомо про двох загиблих (оновлено)

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул додав, що вже «розгортається Штаб допомоги людям у тому же місці, де був минулого разу, місцеві знають»

Серед постраждалих є діти

Російські військові вдарили по Кривому Рогу, пошкоджено адміністративну будівлю. Про це в соцмережах повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог поцілив по Кривому Рогу. За попередніми даними, пошкоджена адмінбудівля. Інформацію уточнюємо», – йдеться у дописі.

Згодом Лисак повідомив, що через удар загинув чоловік. «Є й постраждалі, серед них – 6-річна дитина. Хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

О 17:31 стало відомо, що у Кривому Розі вже двоє загиблих.

«І, попередньо, 8 постраждалих. З них половина – госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують потрощену будівлю», – йдеться у повідомленні Сергія Лисака.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул додав, що вже «розгортається штаб допомоги людям у тому же місці, де був минулого разу, місцеві знають».

Нагадаємо, до 32 зросла кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу, завданого російськими окупантами в четвер 21 листопада. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За словами посадовця, у Кривому Розі триває робота з ліквідації наслідків учорашнього ракетного удару. Працюють бригади комунальників. Штаб допомоги людям поруч із місцем удару працюватиме сьогодні з 08:00 до 20:00. Там видають будівельні матеріали та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста. Також буде надано допомогу з тимчасовим розселенням.

До слова, внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київ зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram. Попередньо, уламки впали на відкриту територію.