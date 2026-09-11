Politico: Удари по РФ підривають авторитет Путіна, але не несуть загрози його режиму

Повітряна кампанія України проти Росії ускладнила ігнорування війни пересічним росіянам

Президент України Володимир Зеленський робить ставку на розширення та заглиблення повітряних ударів по території Росії, аби підвищити економічні й політичні витрати війни для Кремля та змусити Путіна серйозно поставитися до дипломатичного врегулювання. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Якщо протягом тривалого часу російському керівництву вдавалося ізолювати власне населення від наслідків конфлікту, то за останні місяці українські дрони уразили численні нафтопереробні заводи, паливні термінали, а також великі логистичні склади онлайн-гігантів Wildberries та Ozon. Повітряна кампанія охопила об'єкти на відстані понад 2700 км (зокрема Омський НПЗ у Сибіру), спричинила дефіцит пального на російських АЗС, проблеми для малого бізнесу та порушення цивільного авіасполучення, яке Зеленський пообіцяв зробити ще більш небезпечним для іноземних авіакомпаній.

Попри розчарування серед цивільних росіян та критику з боку російських військових блогерів, експерти зазначають, що ці удари поки не становлять прямої загрози для режиму Путіна, хоча й підривають його авторитет серед російських еліт. Колишній чиновник НАТО Джон Лоф наголошує, що верхівка дедалі виразніше бачить шкоду для безпеки Росії, проте революції чи швидкого перевороту очікувати не варто.

Водночас аналітики застерігають, що становище України перед наступною зимою залишається складним через ризики посилення російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру, тому під час останніх зустрічей із західними союзниками головна увага Києва була зосереджена не лише на мирних ініціативах, а й на виживанні країни в зимовий період.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін продовжує розраховувати на захоплення нових українських територій, попри переговори зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

За словами співрозмовника Reuters, близького до Кремля, Москва не готова погоджуватися на нинішню лінію фронту, доки російські війська не спробують встановити контроль над рештою Донецької області.

Зустріч Путіна з Віткоффом і Кушнером відбулася 5 вересня у Кремлі та тривала близько трьох годин. На початку переговорів російський диктатор назвав ситуацію в Україні «складною» та похвалив президента США Дональда Трампа за спроби домогтися завершення війни.

Після зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Віткофф і Кушнер нібито пообіцяли використати під час майбутніх контактів у Києві оцінки російського диктатора щодо можливих шляхів завершення війни. У Кремлі переговори назвали «змістовними» та «відвертими» і заявили, що вони відбувалися в атмосфері довіри.

Нагадаємо, раніше українська розвідка також повідомляла, що Кремль не планує укладати мирну угоду до кінця 2026 року. За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, російський Генштаб поставив за мету завершити окупацію Донецької області до кінця року. У розвідці наголошували, що на полі бою немає ознак готовності Росії припинити вогонь і перейти до повноцінних мирних переговорів.

Також аналітики Інституту вивчення війни підрахували, що від початку повномасштабного вторгнення Путін уже 15 разів встановлював терміни для повного захоплення Донеччини, однак його армія не виконала жодного з цих завдань