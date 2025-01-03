У Росії суд зобов’язав «Яндекс» приховати на мапах один з нафтопереробних заводів

«Яндекс» за рішенням суду має видалити або ретушувати зображення цехів, компресорних станцій, майданчиків із цистернами та інших елементів заводу на сервісі «Яндекс картки»

У Росії суд вперше зобов'язав компанію «Яндекс» приховати доступ до карт та фотографій одного з найбільших нафтопереробних заводів РФ через атаки дронів. Про це повідомляє пропагандистська держагенція «ТАСС».

У повідомленні не зазначається назва заводу, про який йдеться, але уточнюється, що він чотири рази потрапляв під удар безпілотників.

«Яндекс» за рішенням суду має видалити або ретушувати зображення цехів, компресорних станцій, майданчиків із цистернами та інших елементів заводу на сервісі «Яндекс карти».

Прокуратура, яка подала позов, пояснила свої вимоги тим, що «інформація про об'єкти стратегічного значення» перебуває у вільному доступі.

Пропагандистське ЗМІ зауважує, що це перше судове рішення, яке «зобов'язало російську транснаціональну компанію у сфері інформаційних технологій прибрати з відкритого доступу фотографії та карти стратегічно важливого для ОПК об'єкта».

«У 2024 році українські дрони щонайменше 64 рази атакували нафтопереробні підприємства та їхню інфраструктуру», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) призвели до різкого скорочення експорту нафтопродуктів. У квітні Росія експортувала з портів на 24% менше мазуту ніж рік тому. При цьому по відношенню до березня поставки знизилися на 11%, до 815 тис. барелів на добу. Це випливає із даних аналітичної компанії Kpler. Також впав морський експорт нафти – на 20% рік до року та на 15% по відношенню до попереднього місяця. Загалом було експортовано 322 тис. барелів на добу.

Раніше повідомлялося, що атаки на російські нафтопереробні заводи не матимуть того впливу на світові енергетичні ринки, якого побоюються американські чиновники. Водночас українські удари по російських НПЗ роблять те, чого не зробив режим санкцій. Про це пише видання Foreign Affairs. Зазначається, що із жовтня 2023 року Україна завдала щонайменше 20 ударів по нафтопереробних заводах на території Росії. Українська сторона наголошувала, що метою цих атак є припинення постачання палива російським військовим і скорочення експортних надходжень, які Кремль використовує для фінансування своїх воєнних зусиль проти України.

До слова, російський уряд з ініціативи Міністерства енергетики засекретив дані про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального в країні на тлі атак українських безпілотників. В останній щотижневій довідці з 20 до 26 травня «Про обсяг виробництва нафтопродуктів і споживчі ціни на них» немає даних про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального.