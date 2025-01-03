Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії суд зобов’язав «Яндекс» приховати на мапах один з нафтопереробних заводів

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Росії суд зобов’язав «Яндекс» приховати на мапах один з нафтопереробних заводів
Україна вдарила дронами по НПЗ у Татарстані
фото: російські ЗМІ

«Яндекс» за рішенням суду має видалити або ретушувати зображення цехів, компресорних станцій, майданчиків із цистернами та інших елементів заводу на сервісі «Яндекс картки»

У Росії суд вперше зобов'язав компанію «Яндекс» приховати доступ до карт та фотографій одного з найбільших нафтопереробних заводів РФ через атаки дронів.  Про це повідомляє пропагандистська держагенція «ТАСС».

У повідомленні не зазначається назва заводу, про який йдеться, але уточнюється, що він чотири рази потрапляв під удар безпілотників.

«Яндекс» за рішенням суду має видалити або ретушувати зображення цехів, компресорних станцій, майданчиків із цистернами та інших елементів заводу на сервісі «Яндекс карти».

Прокуратура, яка подала позов, пояснила свої вимоги тим, що «інформація про об'єкти стратегічного значення» перебуває у вільному доступі.

Пропагандистське ЗМІ зауважує, що це перше судове рішення, яке «зобов'язало російську транснаціональну компанію у сфері інформаційних технологій прибрати з відкритого доступу фотографії та карти стратегічно важливого для ОПК об'єкта».

«У 2024 році українські дрони щонайменше 64 рази атакували нафтопереробні підприємства та їхню інфраструктуру», - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) призвели до різкого скорочення експорту нафтопродуктів. У квітні Росія експортувала з портів на 24% менше мазуту ніж рік тому. При цьому по відношенню до березня поставки знизилися на 11%, до 815 тис. барелів на добу. Це випливає із даних аналітичної компанії Kpler. Також впав морський експорт нафти – на 20% рік до року та на 15% по відношенню до попереднього місяця. Загалом було експортовано 322 тис. барелів на добу.

Раніше повідомлялося, що атаки на російські нафтопереробні заводи не матимуть того впливу на світові енергетичні ринки, якого побоюються американські чиновники. Водночас українські удари по російських НПЗ роблять те, чого не зробив режим санкцій. Про це пише видання Foreign Affairs. Зазначається, що із жовтня 2023 року Україна завдала щонайменше 20 ударів по нафтопереробних заводах на території Росії. Українська сторона наголошувала, що метою цих атак є припинення постачання палива російським військовим і скорочення експортних надходжень, які Кремль використовує для фінансування своїх воєнних зусиль проти України.  

До слова, російський уряд з ініціативи Міністерства енергетики засекретив дані про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального в країні на тлі атак українських безпілотників. В останній щотижневій довідці з 20 до 26 травня «Про обсяг виробництва нафтопродуктів і споживчі ціни на них» немає даних про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального. 

Читайте також:

Теги: росія нафтопродукти дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними Astra, вибухи прогриміли вночі, один із них потрапив на відео.
У Рязані прогриміли вибухи біля авіабази «Дягілєво» 
4 грудня, 2024, 08:34
Головні новини ночі проти 11 грудня
Порятунок жінок з-під завалів у Запоріжжі, поразка «Шахтаря», вибухи у Росії: головне за ніч
11 грудня, 2024, 06:15
Кадиров гнівно обвинуватив Україну в цьому дроновому ударі та залякував помстою
Кадиров заявив про атаку БпЛА на полк спецназу у Грозному
12 грудня, 2024, 03:34
РФ експропріювала активи «Нафтогазу» у Криму в порушення положень міжурядової угоди
Росія програла касацію проти «Нафтогазу» в нідерландському суді
13 грудня, 2024, 14:37
Звіт ISW щодо війни в Україні 14 грудня
Ворог просунувся поблизу Покровська та Вугледара – карти ISW
14 грудня, 2024, 05:24
Першим кроком для атаки на НАТО з боку Росії може стати Сувальський коридор
Newsweek назвав країни, на які нападе Росія після початку третьої світової війни
14 грудня, 2024, 14:59
Вибухи в Мелітополі прогриміли близько 22.10
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи
24 грудня, 2024, 01:08
Раніше на Курахівському напрямку українські бійці взяли в полон єгиптянина
На Торецькому напрямку у полон здався громадянин Єгипту, якого завербувала РФ
26 грудня, 2024, 11:33
Економіка Китаю зростає
Найбільша економіка світу: три країни зміцнюють свої позиції
27 грудня, 2024, 12:29

Соціум

У Росії суд зобов’язав «Яндекс» приховати на мапах один з нафтопереробних заводів
У Росії суд зобов’язав «Яндекс» приховати на мапах один з нафтопереробних заводів
На Балтійському морі тривають серйозні збої сигналу GPS
На Балтійському морі тривають серйозні збої сигналу GPS
Українські чоловіки у Польщі отримують повістки? Роз'яснення
Українські чоловіки у Польщі отримують повістки? Роз'яснення
Сили спецоперацій пояснили, чому КНДР відправляє солдатів на війну проти України
Сили спецоперацій пояснили, чому КНДР відправляє солдатів на війну проти України
У Каліфорнії літак впав на промислову будівлю: є загиблі та десятки поранених (відео)
У Каліфорнії літак впав на промислову будівлю: є загиблі та десятки поранених (відео)
Як віддалена робота впливає на психічне та фізичне благополуччя: опитування
Як віддалена робота впливає на психічне та фізичне благополуччя: опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 січня 2025
24K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
13K
ООН розкритикувала заборону УПЦ МП в Україні: реакція МЗС

Новини

3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua