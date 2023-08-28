Найбільший у світі авіаносець припаркувався на одному із курортів Туреччини (фотофакт)

У курортному місті Анталія місцеві мешканці і туристи мають нагоду побачити найбільший авіаносець світу

Новий авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford, який вважається найбільшим у світі, наразі перебуває у порті курортного міста Анталія.

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Флагман турецьких ВМС TCG Anadolu і авіаносець USS Gerald R. Ford (CVN 78), що належить США, проводять спільні навчання у Східному Середземномор'ї. Про це пише турецький портал Haberturk.

Сотні туристів скористалися унікальною можливістю і почали активно фотографуватися на тлі цього гігантського авіанесучого корабля, який перебуває у складі американського флоту і якийсь час тому замінив собою авіаносці типу «Німіц».

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Командувач 12-м ударним авіаносцем ескадреною групою контр-адмірал Ерік Есліх ​​у зв'язку з візитом атомного авіаносця заявив наступне: «Група ескадренного авіаносця USS Gerald R. Ford спільно з нашими партнерами з Турецького військово-морського та військово-повітряного флотів провела ряд навчань у різних галузях, перш ніж досягти Анталії. Ці навчання зміцнили наші зв'язки з Туреччиною і продовжаться з метою спільної роботи в галузі морських тактичних методів і процедур. Колективні зусилля також сприяють досягненню нашої спільної мети забезпечення миру та стабільності у регіоні».

Авіаносець ВМС США, що прибув до берегів Туреччини, вважається представником вищого класу авіаносців класу Ford і найдосконалішим кораблем в «лінійці». Однак на його створення замість запланованих п'яти років знадобилося набагато більше часу: корабель розпочали робити у 2009 році і лише 2022 року завершили роботи над ним. Загальні витрати на його створення становили $13,3 млрд, за даними ВМС США на кінець 2021 року. На борту USS Gerald R. Ford може розміститися понад 70 літаків.

Нагадаємо, судноплавство у турецькій протоці Босфор було тимчасово призупинено в обох напрямках через поломку двигуна російського танкера. Про це повідомило турецьке управління берегової охорони у соцмережі X (колишній Twitter).

Згідно зі звітом, у танкера Guanyin під прапором Ліберії стався збій двигуна біля північного входу в протоку, і два буксири мусили вирушити йому на допомогу.