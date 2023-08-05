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Ракетна небезпека: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетна небезпека: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні
Росія неодноразово гатила по Україні ракетами «Калібр»
фото ілюстративне

Сьогодні на бойовому чергуванні РФ три носії крилатих ракет «Калібр»

Станом на ранок 5 серпня у Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій. Про це повідомляє ВМС Збройних сил України.

Так, наразі у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі на бойовому чергуванні наразі вісім ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет.

Ракетна небезпека: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні фото 1

Нагадаємо, 5 серпня об 11:35 в Україні вдруге від початку доби було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Теги: ракета росія корабель Чорне море війна

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