Ракетна небезпека: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні

Сьогодні на бойовому чергуванні РФ три носії крилатих ракет «Калібр»

Станом на ранок 5 серпня у Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій. Про це повідомляє ВМС Збройних сил України.

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Так, наразі у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

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У Середземному морі на бойовому чергуванні наразі вісім ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет.

Нагадаємо, 5 серпня об 11:35 в Україні вдруге від початку доби було оголошено масштабну повітряну тривогу.