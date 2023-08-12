«Добровільні внески» у школах: дослідження виявило кричущу статистику

Частіше «пожертви» робляться у сільських школах

У минулому навчальному році половині опікунів доводилося робити «добровільні внески» на потреби школи чи класу. Водночас близько 46% респондентів в Україні не стикалися з такою практикою. Про це свідчить опитування, проведене Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

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Водночас, опікуни, які на момент опитування проживали зі своїми дітьми/онуками у західних областях, частіше (65%) робили «добровільні пожертви», ніж у середньому по країні.

«Потенційно ця різниця може бути пов’язана з більшою часткою дітей у західних областях, які відвідували школу в очному форматі», – зазначають автори дослідження.

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Також цікаво, що опікуни, чиї діти/онуки відвідують сільські школи, частіше здавали гроші на потреби школи або класу (+9%) у минулому навчальному році, порівняно з опікунами, чиї діти/онуки відвідують школи у великих містах. На думку експертів, ця різниця також може бути пов’язана з частотою використання очного формату навчання у селах та великих містах.

Всеукраїнське опитування проведене у період з 3 по 17 липня 2023 року.

Всього, методом face-to-face, було опитано 2011 респондентів віком від 18 років, які проживали на підконтрольних Україні територіях Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської, Чернівецької областей та місті Києві.