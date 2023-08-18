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Німецький генерал окреслив пріоритети при навчанні ЗСУ в країнах НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Німецький генерал окреслив пріоритети при навчанні ЗСУ в країнах НАТО
Україна змінила пріоритети під час навчання своїх військових у ЄС
фото з відкритих джерел

Через вісімнадцять місяців після вторгнення Росії запити Києва змінилися 

Підготовка сержантів та офіцерів є головним завданням для України на сьогодні. Тому на полігонах у ЄС саме це навчання є пріоритетом. Про це заявив генерал-лейтенант Бундесверу Андреас Марлоу, повідомляє Reuters.

«Через вісімнадцять місяців після вторгнення Росії в лютому 2022 року запити Києва змінилися з початкової потреби в навчанні оборонній тактиці та тому, як воювати в міських районах», - йдеться у повідомленні.

За словами генерала, найважливішим аспектом є саме навчання сержантів та офіцерів.

«Найбільше українців рухає підготовка сержантського і старшинського складу, тому що професійні військові вже півтора року воюють на цій війні, багато загинуло чи було поранено, тож їм потрібен свіжий запас воєначальників», – сказав Марлоу.

У січні західні країни зобов'язалися відправити Україні кілька десятків сучасних танків Leopard 2, які є дефіцитними в більшості армій.

Намагаючись знайти більш важку броню для Києва, вони пізніше також звернулися до законсервованих танків Leopard 1.

Leopard 1 існує з 1960-х років, але Україна отримає більш досконалу версію, яка була стандартною наприкінці 1980-х років.

Марлоу, який сам проходив навчання на Leopard 1 у 1982 році, коли приєднався до німецького Бундесверу, сказав, що надати такі танки Україні, як і раніше, має сенс, попри його вік.

«Ви знаєте, що росіяни також більше не можуть використовувати свої новітні моделі, оскільки вони мають більші втрати, ніж українці», - сказав генерал.

Він уточнив, що Leopard 1 має перевагу перед російськими танками, такими як Т-72, Т-64 і Т-55, завдяки наявності приладу нічного бачення, способу стабілізації основної гармати і її рухливості.

За його словами, українські війська прибули до Німеччини з найрізноманітнішим рівнем досвіду, від зовсім новачків до досвідчених танкістів, які на своїх радянських моделях Т-80 і Т-64 вже були на передовій, зокрема в Бахмуті.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Енергодарі під час нарад «керівників» поліції пролунав вибух. Їх атакували  дрони.

До слова, в американській розвідці вважають, що Україна під час контрнаступу не досягне ключового для південного сходу міста Мелітополь і в такому разі не зможе цьогоріч виконати головну мету – зруйнувати російський сухопутний міст до Криму. 

Теги: українці військові навчання Україна танки втрати росіяни

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