Російський нафтовий танкер заблокував рух через Босфор

У російського танкера відмовив двигун при заході у турецьку протоку Босфор

Судноплавство в турецькій протоці Босфор було тимчасово призупинено в обох напрямках через поломку двигуна російського танкера. Про це повідомило турецьке управління берегової охорони в соцмережі X (колишній Twitter).

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Згідно зі звітом, у танкера Guanyin під прапором Ліберії стався збій двигуна біля північного входу в протоку, і два буксири мусили вирушити йому на допомогу. «Наш лоцман і буксири Kurtarma 7 і 11 були негайно спрямовані в район зупинки 244-метрового нафтового танкера Guanyin. Він зазнав поломки біля маяка Румелі коли прямував з Росії до Китаю. Рух суден протокою у двох напрямках тимчасово призупинено», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, застряглий у льодах російський танкер із нафтою витягли тільки за тиждень. Через шість діб після того, як російські танкери застрягли на Північному морському шляху доставляючи російську нафту з портів Балтики до Китаю, судна нарешті мають шанс продовжити маршрут. Як пише ресурс EADaily, караван танкерів очолив криголам «Таймир». Тим часом судна обігнав інший танкер з російською нафтою, який з початку маршруту супроводжувався криголамом.

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У ніч на 11 серпня танкери NS Arctic і «Приморський проспект» припинили маневрування у Східно-Сибірському морі та продовжили шлях Північним морським шляхом до Китаю у супроводі криголаму «Таймир». Шість днів тому судна перервали перехід та просто бовтались на відкритій воді. Очевидно, танкери, незважаючи на льодовий клас, не могли самостійно продовжувати шлях.

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