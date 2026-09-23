Уроки будуть по 35 хвилин? Міністр освіти дав повне роз'яснення

Йдеться не про загальне скорочення занять до 35 хвилин, а про адаптацію навчання під час тривалих повітряних тривог

Школи можуть скорочувати тривалість окремих занять, якщо діти тривалий час перебувають в укритті або приходять на навчання виснаженими після нічних атак. Водночас Міносвіти не пропонує встановити 35-хвилинну тривалість уроків для всіх шкіл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра освіти і науки України Андрія Бутенка у Facebook.

Напередодні після заяви Бутенка в ефірі телемарафону «Єдині новини» у соцмережах почали поширювати інформацію про нібито дозвіл МОН скорочувати всі уроки до 35 хвилин. У відомстві наголошують, що така інтерпретація не відповідає змісту рекомендацій.

За словами Бутенка, йдеться про те, як організувати навчання в умовах, коли діти годинами перебувають в укриттях через повітряні тривоги. У таких випадках учитель може адаптувати тривалість заняття відповідно до віку та психоемоційного стану школярів. При цьому навчальний матеріал має бути скоригований так, щоб учні досягли результатів, передбачених освітньою програмою.

Міністр також нагадав, що Санітарний регламент визначає максимальну тривалість безперервного заняття: 35 хвилин для першого класу, 40 хвилин для 2–4 класів і 45 хвилин для 5–11(12) класів. Водночас це не означає, що кожен урок за будь-яких обставин обов’язково має тривати саме стільки.

«Ми рекомендуємо директорам шкіл заздалегідь передбачати різні сценарії організації навчання на випадок тривалих тривог і залишаємося на постійному зв’язку з регіонами, щоб допомагати в цьому», – наголосив Бутенко.

Бутенко наголосив, що це не наказ МОН, а методичні рекомендації. Вони також передбачають можливість коригувати розклад та, за потреби, давати дітям час на психологічне розвантаження після тривалого перебування в укритті.

«Законом про загальну середню освіту, а саме ст. 16 теж передбачена можливість для закладу гнучко організовувати освітній процес, зокрема коригувати тривалість занять», - наголосив міністр

Нагадаємо, 22 вересня «Главком» повідомляв, що Міносвіти дозволило школам за потреби скорочувати тривалість уроків із 45 до 40 або 35 хвилин. Таку можливість Бутенко озвучив в ефірі телемарафону. Наступного дня він уточнив, що йдеться не про загальне скорочення тривалості уроків, а про гнучку організацію навчання залежно від ситуації.