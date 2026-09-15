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Названо найкращі школи Миколаєва за результатами НМТ-2026

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Названо найкращі школи Миколаєва за результатами НМТ-2026
Миколаївський ліцей №41, який посів друге місце в рейтингу
Фото з відкритих джерел

Лише один заклад із топ-10 увійшов до першої двохсотки України

Миколаївський ліцей імені професора М. Александрова очолив рейтинг навчальних закладів міста за результатами НМТ-2026 із середнім результатом 133,6 бала. У загальноукраїнському рейтингу заклад посів 181 місце. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Другу сходинку зайняв Миколаївський ліцей №41 із результатом 131,4 бала. Третім став Миколаївський ліцей №22, випускники якого в середньому набрали 129,6 бала.

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
1 Миколаївський ліцей імені професора М.Александрова Миколаївської міськради Миколаївської обл. 181 133.6 156.5 50/196 99
2 Миколаївський ліцей №41 Миколаївської міськради Миколаївської обл. 277 131.4 153.8 54/216 100
3 Миколаївський ліцей №22 Миколаївської міськради Миколаївської обл. 400 129.6 151.5 64/252 100
4 Миколаївський ліцей №58 Миколаївської міськради Миколаївської обл. 411 129.4 151.1 80/316 99
5 Миколаївський ліцей №38«Муніципальний колегіум» імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міськради Миколаївської обл. 461 128.9 150.1 108/432 99
6 Миколаївський ліцей «Академія дитячої творчості» Миколаївської міськради Миколаївської обл. 660 126.8 148.6 47/188 98
7 Миколаївський ліцей №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. 973 124.5 145.6 66/260 97
8 Комунальний заклад «Миколаївський обласний академічний ліцей «Адміральський» Миколаївської обласної ради 1102 123.8 145.3 26/100 98
9 Миколаївський ліцей №28 Миколаївської міськради Миколаївської обл. 1513 121.7 142.5 59/224 100
10 Миколаївський ліцей №55 Миколаївської міськради Миколаївської обл. 1576 121.5 141.4 112/444 98

Також до десятки найкращих увійшли Миколаївський ліцей №58 (129,4 бала), Миколаївський ліцей №38 «Муніципальний колегіум» імені Володимира Чайки (128,9 бала), Миколаївський ліцей «Академія дитячої творчості» (126,8 бала), Миколаївський ліцей №2 (124,5 бала), Миколаївський обласний академічний ліцей «Адміральський» (123,8 бала), Миколаївський ліцей №28 (121,7 бала) та Миколаївський ліцей №55 (121,5 бала).

Лише два заклади з першої десятки набрали понад 130 балів. Ще три ліцеї показали результат від 128 до 130 балів, тоді як у трьох останніх закладів рейтингу середній бал не перевищив 124,5.

Також нагадуємо, що раніше «Главком» писав про дослідження психологічного стану вступників після НМТ-2026. Воно охопило близько 42 тис. учасників, а майже дев’ять тисяч взяли участь у двох хвилях опитування. Після тестування 85,2% респондентів повідомили про стрес, а понад третина вступників потребувала підтримки для виходу зі стану вираженого дистресу. Найгострішим періодом для психічного стану назвали перші один-три дні після отримання результатів.

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Теги: освіта школа рейтинг Миколаїв

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