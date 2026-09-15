Названо найкращі школи Миколаєва за результатами НМТ-2026
Лише один заклад із топ-10 увійшов до першої двохсотки України
Миколаївський ліцей імені професора М. Александрова очолив рейтинг навчальних закладів міста за результатами НМТ-2026 із середнім результатом 133,6 бала. У загальноукраїнському рейтингу заклад посів 181 місце. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».
Другу сходинку зайняв Миколаївський ліцей №41 із результатом 131,4 бала. Третім став Миколаївський ліцей №22, випускники якого в середньому набрали 129,6 бала.
Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.
Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.
Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.
|Місце
|Назва навчального закладу
|Місце у рейтингу України
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|1
|Миколаївський ліцей імені професора М.Александрова Миколаївської міськради Миколаївської обл.
|181
|133.6
|156.5
|50/196
|99
|2
|Миколаївський ліцей №41 Миколаївської міськради Миколаївської обл.
|277
|131.4
|153.8
|54/216
|100
|3
|Миколаївський ліцей №22 Миколаївської міськради Миколаївської обл.
|400
|129.6
|151.5
|64/252
|100
|4
|Миколаївський ліцей №58 Миколаївської міськради Миколаївської обл.
|411
|129.4
|151.1
|80/316
|99
|5
|Миколаївський ліцей №38«Муніципальний колегіум» імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міськради Миколаївської обл.
|461
|128.9
|150.1
|108/432
|99
|6
|Миколаївський ліцей «Академія дитячої творчості» Миколаївської міськради Миколаївської обл.
|660
|126.8
|148.6
|47/188
|98
|7
|Миколаївський ліцей №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл.
|973
|124.5
|145.6
|66/260
|97
|8
|Комунальний заклад «Миколаївський обласний академічний ліцей «Адміральський» Миколаївської обласної ради
|1102
|123.8
|145.3
|26/100
|98
|9
|Миколаївський ліцей №28 Миколаївської міськради Миколаївської обл.
|1513
|121.7
|142.5
|59/224
|100
|10
|Миколаївський ліцей №55 Миколаївської міськради Миколаївської обл.
|1576
|121.5
|141.4
|112/444
|98
Також до десятки найкращих увійшли Миколаївський ліцей №58 (129,4 бала), Миколаївський ліцей №38 «Муніципальний колегіум» імені Володимира Чайки (128,9 бала), Миколаївський ліцей «Академія дитячої творчості» (126,8 бала), Миколаївський ліцей №2 (124,5 бала), Миколаївський обласний академічний ліцей «Адміральський» (123,8 бала), Миколаївський ліцей №28 (121,7 бала) та Миколаївський ліцей №55 (121,5 бала).
Лише два заклади з першої десятки набрали понад 130 балів. Ще три ліцеї показали результат від 128 до 130 балів, тоді як у трьох останніх закладів рейтингу середній бал не перевищив 124,5.
Також нагадуємо, що раніше «Главком» писав про дослідження психологічного стану вступників після НМТ-2026. Воно охопило близько 42 тис. учасників, а майже дев’ять тисяч взяли участь у двох хвилях опитування. Після тестування 85,2% респондентів повідомили про стрес, а понад третина вступників потребувала підтримки для виходу зі стану вираженого дистресу. Найгострішим періодом для психічного стану назвали перші один-три дні після отримання результатів.
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