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Зеленський пообіцяв додаткову фінансову підтримку вчителям

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський пообіцяв додаткову фінансову підтримку вчителям
Зеленський доручив розробити нові програми підтримки вчителів
скриншот з відео

Президент обговорив з освітянами зарплати, житло та укриття і заявив про пошук додаткового фінансування

Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня працівників освіти зустрівся з учителями в одному з ліцеїв та обговорив із ними ключові проблеми освітян. Зокрема, йшлося про зарплати, забезпечення житлом і облаштування укриттів у навчальних закладах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

«Сьогодні, напередодні Дня працівників освіти, особисто подякував нашим вчителям в одному з ліцеїв. Завжди памʼятаємо про всіх освітян, вітаємо їх і дякуємо за щоденну роботу», – повідомив Зеленський.

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Під час зустрічі однією з головних тем стало фінансове забезпечення педагогів. Президент заявив, що вчителі разом із військовими, медиками та енергетиками належать до пріоритетних для держави професій. За його словами, фінансову підтримку освітньої сфери необхідно збільшувати, щоб Україна не втрачала фахівців.

Окремо освітяни порушили питання забезпечення житлом молодих спеціалістів. Зеленський доручив опрацювати можливості розширення відповідних державних програм, зокрема «єОселі», а також розглянути інші механізми.

Під час розмови президент припустив, що одним із варіантів може стати розвиток соціального житла. За його словами, необхідно визначити, що буде ефективнішим – збільшення фінансування «єОселі» чи створення комбінованої програми, яка також передбачатиме будівництво житла для освітян.

Ще однією темою стала безпека навчального процесу. Представники освітньої сфери звернули увагу на нестачу належних укриттів, через що в регіонах із високою інтенсивністю повітряних тривог діти змушені значну частину навчального часу проводити у сховищах.

Зеленський заявив, що питання додаткового фінансування укриттів обговорять з урядом та місцевою владою. «Будемо шукати додаткові гроші. Зрозуміло, що все, що є виділяється на це, але побільно не вистачає. Значить, будемо десь скорочувати якісь видатки, скорочувати витрати і будемо зараз максимально підтримувати», – сказав президент.

За словами глави держави, наявність укриттів у школах та дитячих садках важлива не лише для безпеки та можливості продовжувати очне навчання, а й для батьків, які завдяки цьому можуть працювати.

Зеленський також наголосив на перевагах очного навчання порівняно з дистанційним. За його словами, онлайн-освіта стала необхідним рішенням через війну та повітряні тривоги, однак вона не може повноцінно замінити безпосередню взаємодію дітей з учителями та одне з одним.

Нагадаємо, що Зеленський поспілкувався з директоркою та вчителями київської школи, яку вранці атакував російський «Шахед». Після розмови глава держави дав доручення щодо оперативного відновлення навчального закладу та забезпечення його енергонезалежності.

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Теги: школа Володимир Зеленський

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