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У Вроцлаві затримали 18-річного українця. Його звинувачують у нападі з ножем на польку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Вроцлаві затримали 18-річного українця. Його звинувачують у нападі з ножем на польку
Інцидент кваліфікували як замах на вбивство
фото з відкритих джерел

Правоохоронці не розголошують, чи були знайомі між собою нападник і потерпіла

У польському Вроцлаві затримали 18-річного українця. За даними місцевої поліції, він напав із ножем на громадянку Польщі. Як інформує «Главком», про це пише RMF24.

Повідомляється, що хлопець напав на жінку ввечері 1 серпня біля під'їзду багатоквартирного будинку. За даними слідства, він кілька разів вдарив потерпілу ножем, а потім утік.

У поліції кажуть, що напад скоїв 18-річний українець. Його затримали, а постраждалу польку доправили до лікарні.

Мотив нападу наразі невідомий. Також правоохоронці не розголошують, чи були знайомі між собою нападник і потерпіла. Інцидент кваліфікували як замах на вбивство.

Затримання хлопця 2 серпня прокоментував міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський.

«Злочинець затриманий. Добра робота поліції. Нульова терпимість до злочинців та ненависті», – написав він у соцмережі X.

Нагадаємо, у польському місті Гдиня невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, завдавши їй двох ударів дерев'яною палицею по голові. Поліція розшукує нападника та з'ясовує всі обставини інциденту.

У липні міська рада сусіднього від Гдині міста Сопот ухвалила резолюцію, у якій висловила занепокоєння через зростання антиукраїнських настроїв та мови ворожнечі. Місцеві депутати закликали центральну владу Польщі невідкладно вжити заходів для протидії дезінформації, яка провокує агресію щодо українців.  

Лише до початку червня 2026 року громадяни України стали жертвами 5 130 злочинів у Польщі. На тлі зростання таких випадків у країні створили спеціальні групи прокурорів, які розслідуватимуть злочини на ґрунті національної ненависті. 

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Теги: поліція напад українці Польща

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