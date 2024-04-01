Чи допоможе США Європі у разі військової загрози? Голова концерну Rheinmetall дав прогноз

Глава Rheinmetall Паппергер: США не допоможуть Європі у разі загрози

США не допомагатимуть Європі у разі військової загрози. Про це заявив в інтерв'ю Financial Times гендиректор великого оборонного концерну у ФРН Rheinmetall Армін Паппергер. За його словами, в останні десятиліття європейські лідери надто сподівалися на американську допомогу. «Цього більше не станеться», – заявив Паппергер.

Влада США чітко позначила, що не має наміру платити за захист союзників, уточнив він. Паппергер додав, що Вашингтон зараз зосереджений на Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. За його словами, Європа у разі військової загрози залишиться наодинці із собою, їй потрібно створити великі групи оборонних компаній, здатних конкурувати з американськими виробниками.

Блокування конгресменами США надання додаткової допомоги для України Паппергер назвав сигналом для Європи: Вашингтон "більше не платитиме за неї». За його словами, тепер США концентрують свої сили на Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і що у разі виникнення повномасштабного збройного конфлікту «С‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ША будуть зосереджені на Азії, а Європа залишиться повністю одна», – зазначив очільник оборонного концерну.

Раніше генеральний директор найбільшого в Європі виробника боєприпасів Rheinmetall заявив, що лідерам ЄС слід розглянути можливість встановлення систем ППО малої дальності, подібних до ізраїльського «Залізного купола». Про це повідомляє Financial Times.Заява Арміна Паппергера прозвучала на тлі того, що столиці ЄС збільшують військові витрати через зростання побоювань загрози Росії континенту і прагнуть усунути давні обмеження в існуючих системах оборони.

Паппергер сказав, що протиповітряна оборона ближньої дії – це «те, що вони хочуть створити в Європі», вказавши на один з аспектів ініціативи, що підтримується Берліном, «Європейський небесний щит».