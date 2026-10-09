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НАТО оголосило про ядерні навчання після погроз Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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НАТО оголосило про ядерні навчання після погроз Росії
Винищувачі НАТО під час підготовки до навчань із ядерного стримування
фото: Royal Air Force

Альянс залучить до маневрів 17 країн, однак на тлі погроз Кремля намагається знизити напруженість і запобігти небезпечним прорахункам

Північноатлантичний альянс оголосив про проведення щорічних ядерних навчань Steadfast Noon, які відбудуться з 13 до 23 жовтня в Італії. До маневрів долучаться 17 країн-союзниць. Підготовка до навчань відбувається на тлі загострення відносин із Росією, яка раніше пригрозила ударами по території держав НАТО та згадала про можливість використання ядерного арсеналу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За інформацією видання, представники НАТО намагаються продемонструвати передбачуваність своїх дій та уникнути подальшого загострення відносин із Москвою. Попри напружену ситуацію, в Альянсі наголошують, що майбутні навчання мають плановий характер і проводяться щороку.

Мета та масштаби ядерних навчань НАТО

Директорка НАТО з ядерної політики Нассіма Барроуз пояснила, що регулярність таких маневрів є важливим елементом політики ядерного стримування. За її словами, передбачуваність військової діяльності має зменшувати ризик неправильних оцінок ситуації та небезпечних прорахунків.

Барроуз зазначила, що головною метою Steadfast Noon є підготовка сил союзників до виконання завдань, пов'язаних із підтриманням оперативної готовності, а також забезпеченням безпеки та захисту ядерного потенціалу НАТО.

Водночас керівник ядерних операцій Альянсу, американський полковник Девід Булл, повідомив, що масштаби участі військових у цьогорічних маневрах будуть приблизно такими самими, як і в попередні роки.

Програма Steadfast Noon передбачає проведення змодельованої тривоги та польотних вправ. До навчань залучать літаки подвійного призначення, які можуть використовуватися як для звичайних військових операцій, так і для виконання завдань, пов'язаних із ядерним стримуванням.

Крім авіації, у маневрах братимуть участь наземні підрозділи. Військовослужбовці відпрацьовуватимуть процедури завантаження, заправлення та технічного обслуговування літаків.

При цьому в НАТО наголосили, що фактичного використання ядерної зброї під час навчань не передбачено. Відповідні дії відпрацьовуватимуть виключно в межах навчальних сценаріїв.

Ядерні погрози Росії на адресу НАТО

Майбутні навчання відбудуться після обміну листами між Північноатлантичним альянсом та Москвою, який стався на тлі попередніх військових маневрів союзників.

За даними Politico Europe, після серпневих навчань НАТО поблизу Калінінградської області Росія надіслала Альянсу листа, у якому пригрозила ударами по території держав-членів. Крім того, російська сторона згадала про можливість застосування власного ядерного арсеналу.

Ці погрози викликали публічну реакцію керівництва НАТО. Зокрема, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте минулого тижня розкритикував дії Москви.

На цьому тлі представники НАТО намагаються наголосити на регулярному та передбачуваному характері майбутніх ядерних навчань. За поясненням посадовців Альянсу, така позиція має зменшити ризик неправильного трактування військової активності союзників.

Водночас напруженість у відносинах між Росією та європейськими державами зберігається. Країни Європи звинувачують Москву в організації диверсій та посиленні так званих гібридних атак.

Нагадаємо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія залишається насторожі та уважно стежить за військовою діяльністю європейських країн.

Відповідна заява пролунала після того, як Франція провела випробування нової стратегічної балістичної ракети M51.3. Коментуючи дії Парижа, Пєсков звинуватив Європейський Союз у нібито надмірній мілітаризації та назвав риторику європейських держав агресивною.

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Теги: НАТО ядерна зброя росія

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