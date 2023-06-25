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Президент Литви закликав НАТО зміцнити східний фланг, якщо Пригожин буде в Білорусі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Президент Литви закликав НАТО зміцнити східний фланг, якщо Пригожин буде в Білорусі
Президент Литви Гітанас Науседа
фото з відкритих джерел

Литва виділить додаткові розвідувальні можливості для вивчення «політичних і безпекових аспектів Білорусі»

Президент Литви Гітанас Науседа попередив, що НАТО треба буде зміцнити свій східний фланг, якщо Білорусь стане притутком для глави ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина. Про це він сказав після засідання Ради державної безпеки щодо спроби групи найманців ПВК «Вагнера» повстати проти російського військового керівництва, з посиланням нa The Guardian.

«Якщо Пригожин або частина групи «Вагнера» опиниться в Білорусі з незрозумілими планами і незрозумілими намірами, це означатиме лише те, що нам потрібно ще більше зміцнювати безпеку наших східних кордонів», - сказав Науседа.

Він додав, що говорить не лише про Литву, а й про весь Альянс.

За словами президента Литви, його країна виділить додаткові розвідувальні можливості для вивчення «політичних і безпекових аспектів Білорусі».

На його думку, президент Росії Володимир Путін може зіткнутися з новими проблемами для свого керівництва.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав спробу повстання лідера ПВК «Вагнера»​​Євгена Пригожина першим кроком у демонтажі режиму президента Росії Володимира Путіна.

Також командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував загрозу нападу «вагнерівців» із території Білорусі.

Нагадаємо, що ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина після того, як він влаштував бунт проти кремлівського режиму, можуть вбити у Білорусі.

Теги: Білорусь Сергій Наєв Олексій Данілов ПВК Вагнера

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