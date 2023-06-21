Білорусь оголосила про початок мобілізаційного навчання

У період з 21 по 30 червня 2023 року з військовими комісаріатами Мінської області проводиться мобілізаційне навчання

Під час навчання планується виконання заходів щодо розгортання об'єктів інфраструктури, залучення військовозобов'язаних та автомобільної техніки

У Білорусі стартувало так зване мобілізаційне вчення. Воно проходить у Мінській області і триватиме 10 днів, до 30 червня. Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У період з 21 по 30 червня 2023 року з військовими комісаріатами Мінської області проводиться мобілізаційне навчання», – йдеться у повідомленні.

У мініоборони заявили, що нібито дані навчання проводяться щорічно згідно з планом підготовки Збройних сил Республіки Білорусь.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Планується, що під час навчань вдасться оцінити ступінь готовності місцевих виконавчих органів, військових комісаріатів, держорганів та організацій виконувати завдання щодо призначення.

«Під час навчання планується виконання заходів щодо розгортання об'єктів інфраструктури, залучення військовозобов'язаних та автомобільної техніки, у тому числі в інтересах укомплектування військових комісаріатів», – зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що російська влада безвідповідально ставиться до переміщення ядерної зброї, зокрема в Білорусь.

До слова, триває 483-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.