Російський контрвідступ. Попереду ще криваві бої

Нас чекають потрясіння не менші потрясінь, що чекають РФ

Сьогодні повідомили, що ЗС РФ нанесло удар по тиловим частинам Вагнерівців. Це прекрасно, особливо оголошений похід на Москву.

Це входить в концепцію мого нового терміну – російський Контрвідступ.

Нам про своє думати.

Далі видавлювання російських військ. Крим тимчасово за ними, бо Чонгарський міст підірвано. Наші деокуповані території випалені.

Довгі перемовини, санкції, контребуції. Багатолітня лінія розмежування.

Війна зайшла в патову ситуації.

Попереду ще криваві бої, багато втрат, невизначеніть територій, руйнація нашої та їх інфраструктури, окопи з двох сторін.

Але Україна стратегічно перемагає, вона буде в ЄС та НАТО, а на території РФ буде дешева горілка і питання, за що наші парні «умерли».

Ми увійдемо в політичний процес, де РФ намагатиметься впливати та ловити рибку не в мутній, а чорній воді.

Наша ціль, консолілідуватися довколо спільних ідей. Такими ідеями можуть бути вступ в ЄС, Нато, підтримки Армії, створення власного озброєння, створення інституції ветеранської підтримки, відбудови Країни тощо.

В США почесно мати в усіх органах влади відзнаки приналежності до ветеранів...В США взагалі прийнято говорити, навіть іноземним військовим «Thank you for your service» – Дякую за Вашу Службу.

Так от, нас вже це чекає і головне, що б ми перемогли савкове «Ми Вас туда не посилали» на – Дякую за Вашу службу» в усіх місцях де ми зустрінемо військового.

На день завтрашній ми маємо перемогти не РФ, а Себе.