Білорусь виступила з офіційною заявою через заколот «вагнерівців» у РФ

Білорусь була і залишається союзником Росії, заявило тамтешнє МЗС

Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало звернення Ради безпеки країни на тлі заколоту, який у Росії розпочала приватна військова компанія «Вагнер». Про повідомляє білоруське державне агентство «Белта».

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Білоруська сторона заявила про підтримку Росії у війні проти України.

«Білорусь була і залишається союзником Росії, що повністю розділяє цілі та завдання СВО (війни – ред.)... Білоруси та росіяни – братні народи, наші держави пов'язані політичним союзом. І ми не можемо залишатися осторонь подій, що відбуваються на півдні Росії. Будь-яка провокація, будь-який внутрішній конфлікт у військових та політичних колах, в інформаційному полі та громадянському суспільстві – подарунок колективному Заходу…Ми закликаємо до голосу розуму. У цей скрутний час усі, хто сьогодні залучений до неприпустимого протистояння всередині єдиного у своїх цілях військового братства, потрібні там, де вирішується майбутнє слов'янського світу, доля мільйонів наших людей», – ідеться у зверненні самопроголошеної влади Білорусі.

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Раніше повідомлялося, що влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Місто готується до облоги – введено режим контртерористичної операції.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.

«Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

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Федеральна служба безпеки росії відкрила кримінальне провадження стосовно власника ПВК «Вагнер» за «фактом організації збройного заколоту».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.