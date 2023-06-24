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Білорусь виступила з офіційною заявою через заколот «вагнерівців» у РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Білорусь виступила з офіційною заявою через заколот «вагнерівців» у РФ
Білоруси та росіяни – братні народи, держави пов'язані політичним союзом, заявило білоруське МЗС
фото з відкритих джерел

Білорусь була і залишається союзником Росії, заявило тамтешнє МЗС

Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало звернення Ради безпеки країни на тлі заколоту, який у Росії розпочала приватна військова компанія «Вагнер». Про повідомляє білоруське державне агентство «Белта».

Білоруська сторона заявила про підтримку Росії у війні проти України.

«Білорусь була і залишається союзником Росії, що повністю розділяє цілі та завдання СВО (війни – ред.)... Білоруси та росіяни – братні народи, наші держави пов'язані політичним союзом. І ми не можемо залишатися осторонь подій, що відбуваються на півдні Росії. Будь-яка провокація, будь-який внутрішній конфлікт у військових та політичних колах, в інформаційному полі та громадянському суспільстві – подарунок колективному Заходу…Ми закликаємо до голосу розуму. У цей скрутний час усі, хто сьогодні залучений до неприпустимого протистояння всередині єдиного у своїх цілях військового братства, потрібні там, де вирішується майбутнє слов'янського світу, доля мільйонів наших людей», – ідеться у зверненні самопроголошеної влади Білорусі.

Раніше повідомлялося, що влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Місто готується до облоги – введено режим контртерористичної операції.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.

«Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Федеральна служба безпеки росії відкрила кримінальне провадження стосовно власника ПВК «Вагнер» за «фактом організації збройного заколоту».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

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Теги: Білорусь провокація подарунок росіяни конфлікт

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