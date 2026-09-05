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Російський дрон атакував беззахисного підлітка, який тікав від нього (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Російський дрон атакував беззахисного підлітка, який тікав від нього (відео)
Російські війська регулярно застосовують FPV-дрони для атак на цивільних у Херсоні
фото: скриншот з відео

На кадрах видно, як безпілотник переслідує хлопця на вулиці Херсона та намагається завдати по ньому удару

У мережі з'явилося відео, на якому, ймовірно, зафіксовано атаку російського FPV-дрона на підлітка у Херсоні. На оприлюднених кадрах видно, як хлопець намагається втекти від безпілотника, який переслідує його. Про це повідомляє «Главком».

Дрон рухається за підлітком, після чого атакує його. Стан хлопця наразі невідомий, але під кінець відео дрон був буквально біля ніг хлопця. Якщо дрон у цей момент вибухнув, то підліток міг зазнати значних травм. 

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Російські війська регулярно застосовують FPV-дрони для атак на цивільних у Херсоні. Раніше українські правоохоронці неодноразово фіксували випадки, коли російські безпілотники переслідували людей на вулицях міста. Зокрема, у серпні мережу облетіло відео переслідування російським FPV-дроном 52-річного продавця в Херсоні.

Українська влада та правоохоронці розцінюють систематичні атаки російських дронів на цивільне населення Херсона як воєнні злочини. Лише 4 вересня російський FPV-дрон атакував маршрутний автобус у місті: 12 людей зазнали поранень, а 47-річний чоловік помер у лікарні.

Варто нагадати, що у ніч на 18 серпня боєприпас з російського дрона влетів через вікно приватного будинку в Центральному районі Херсона й впав просто до ліжечка, в якому спав дворічний хлопчик – і не вибухнув. 

Теги: окупанти війна Херсон

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