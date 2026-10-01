Спецтрибунал «для Путіна». Україна отримала приміщення в Гаазі
Глава МЗС Сибіга: «Визначене місце, визначене приміщення, опрацьовуються бюджети, готуємося до практичного запуску наступного року»
Україна готується до повноцінного запуску Спеціального трибуналу наступного року. Для нього вже визначили місце та приміщення в Гаазі, а нині опрацьовують питання бюджету. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».
«Спеціальний трибунал. Для нас важливо, щоб він почав повноцінно функціонувати наступного року. Визначене місце, визначене приміщення, опрацьовуються бюджети, готуємося до практичного запуску наступного року», – сказав Сибіга.
За словами міністра, Україна також працює над механізмами компенсації збитків, завданих російською агресією. Він зазначив, що важливо фіксувати всю шкоду, завдану як бізнесу, так і фізичним особам.
«Заяви від потерпілого бізнесу, фізичних осіб, і не має значення розмір, величина. Важливо, щоб ми фіксували всю цю шкоду. І ми зараз працюємо, аби наповнювався фонд для початку виплати компенсації. Наша амбітна мета – наступний рік», – зазначив Сибіга.
Окремо глава МЗС відзначив роботу Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе, який, за словами Сибіги, особисто залучений до роботи над питанням відповідальності Росії.
Також під час зустрічі з журналістами директор Департаменту міжнародного права МЗС України Антон Кориневич наголосив, що робота над створенням Спеціального трибуналу триває, навіть якщо окрема інформація не з'являється у медіа.
«Як тільки буде бюджет, ми бачимо, що воно все має закрутитися. Приміщення є, тобто в Гаазі буде гарна можливість, прекрасна будівля, вона повністю оснащена і вона може бути передана нашому Спецтрибуналу», – розповів Кориневич.
Раніше повідомлялось, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України працюватиме в Гаазі.
У березні 2026 року Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
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