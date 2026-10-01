Спецтрибунал «для Путіна». Україна отримала приміщення в Гаазі

Глава МЗС Сибіга: «Визначене місце, визначене приміщення, опрацьовуються бюджети, готуємося до практичного запуску наступного року»

Україна готується до повноцінного запуску Спеціального трибуналу наступного року. Для нього вже визначили місце та приміщення в Гаазі, а нині опрацьовують питання бюджету. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Спеціальний трибунал. Для нас важливо, щоб він почав повноцінно функціонувати наступного року. Визначене місце, визначене приміщення, опрацьовуються бюджети, готуємося до практичного запуску наступного року», – сказав Сибіга.

За словами міністра, Україна також працює над механізмами компенсації збитків, завданих російською агресією. Він зазначив, що важливо фіксувати всю шкоду, завдану як бізнесу, так і фізичним особам.

«Заяви від потерпілого бізнесу, фізичних осіб, і не має значення розмір, величина. Важливо, щоб ми фіксували всю цю шкоду. І ми зараз працюємо, аби наповнювався фонд для початку виплати компенсації. Наша амбітна мета – наступний рік», – зазначив Сибіга.

Спеціальний трибунал – це міжнародний механізм, який має притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочинне рішення розв’язати й вести агресивну війну проти України.

Окремо глава МЗС відзначив роботу Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе, який, за словами Сибіги, особисто залучений до роботи над питанням відповідальності Росії.

Також під час зустрічі з журналістами директор Департаменту міжнародного права МЗС України Антон Кориневич наголосив, що робота над створенням Спеціального трибуналу триває, навіть якщо окрема інформація не з'являється у медіа.

«Як тільки буде бюджет, ми бачимо, що воно все має закрутитися. Приміщення є, тобто в Гаазі буде гарна можливість, прекрасна будівля, вона повністю оснащена і вона може бути передана нашому Спецтрибуналу», – розповів Кориневич.

Раніше повідомлялось, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України працюватиме в Гаазі.

У березні 2026 року Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.