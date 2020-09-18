Російські пропагандисти тепер переконуватимуть, що Навального отруїли його ж соратники

Головне брехати і сподіватися, що народ все одно не пам'ятає, що йому говорили раніше і повірить в будь-яку нісенітницю

Мовою оригіналу

Команда ФБК проделала классную работу, а главное, в критический момент не растерялась и не дала замести следы преступления. Версия с отравлением в аэропорту с самого начала казалась мне почти невероятной или киношной. Потому что отравителям надо было учесть слишком много случайных обстоятельств, чтобы не промахнуться и отравить Навального наверняка, желательно не отравив никого другого.

А вот гостиничный номер – иное дело. Хотя и здесь требовался точный расчет для того, чтобы убиваемый умер именно в самолете. С самолетом они просчитались, а с гостиницей всё сработало точно. Но ловкость навальновских сподвижников убийцы все-таки недоучли. А теперь о том, что это всё значит и какие будет иметь последствия.

Про бутылку, кстати, немцы говорили вскользь еще две недели назад. То есть это не то, что придумано сейчас и на ходу. В целом картина покушения становится ясна в общих и главных чертах. Остаются, конечно, мелкие детали, конкретные исполнители и тот человек, который отдал приказ. Но здесь как в истории с отравлением Скрипалей. Ну, есть вот эти ряженые в геев-туристов Мишкин и Чепига, знаем мы их имена – и что? Не эти, так какие-то другие Боширов и Петров сделали бы грязную работу тяп-ляп. И уровень, на котором отдаются подобные приказы, тоже понятен.

Пройдет время и всё станет известно в той истории, как и в истории с покушением на Навального.

А в политическом смысле для России это тяжелый кейс, потому что теперь все видят, что наша страна систематически применяет боевые отравляющие вещества. Делает это и на своей территории, и за рубежом. Применяет, хотя утверждает, что таких веществ у нее вообще нет. То есть врет. Врёт опять-таки систематически. А применять яды готова против кого угодно, без ограничений. Но санкциями Кремль, конечно, уже не проймешь. Зато эта история – еще один повод для пропагандистского хелловина. Они даже порадуются новым деталям. Скажут: о, вы же видите, что это соратники Навального сами его отравили, псевдоулики упаковали и отправили поскорее в Германию, чтобы раздуть скандал и привлечь к себе внимание, потому что у Навального рейтинг 2%.

И не важно, что власть и пропаганда до сих пор били в бубны и утверждали, что никакого отравления не было. Все это мы проходили в историях и со Скрипалями, и с боингом и много где еще. Главное врать нагло и громко, в надежде, что народ-простофиля всё равно ни черта не помнит, что ему говорили раньше и поверит в любую чушь, которую ему скажут сегодня.

А завтра поверит в завтрашнее вранье и забудет сегодняшнее. Скажут: а вот нет, всё-таки отравили Навального, но свои же, теперь мы и сами это выяснили и тот же омский врач, который врал про обмен веществ, будет врать всё наоборот и непременно добавит в конце: не забывайте, это мы спасли Навальному жизнь!

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.