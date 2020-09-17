Пляшку зі слідами «Новачка» вилучили з готельного номера Навального в Томську



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Пляшки зі слідами отрути

Співробітники ФБК, які залишилися в Томську, дізналися про те, що трапилося з Навальним у літаку під час польоту до Омська

Пластикову пляшку з-під води, на якій потім в німецькій лабораторії виявили сліди речовини з групи «Новачок», вилучили з готельного номера російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомив його Фонд боротьби з корупцією в Instagram.

«Це пляшка з номера в томському готелі, де зупинявся сам Навальний і вся наша знімальна група. Майже відразу співробітники ФБК, які залишилися в Томську, дізналися про те, що трапилося з Навальним у літаку під час польоту до Омська. У цей момент була зроблена єдина можлива річ. Вони викликали адвоката, піднялися в номер, з якого тільки що виїхав Навальний, і почали фіксувати, описувати і упаковувати все, що там знайшли. В тому числі, і пляшку з-під готельної води», – заявили представники ФБК.

Після цього вони вирішили забрати все, що може стати у нагоді й передали це лікарям з німецької клініки «Шаріте».

Нагадаємо, що інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

Раніше в Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Нагадаємо, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

Між іншим, Держсекретар США Майк Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками.

Також 9 вересня Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї. Німецькі фахівці також не планують ділитися результатами досліджень із росіянами, за що отримали критику від влади РФ.

Нагадаємо, що країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.