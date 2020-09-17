Пляшку зі слідами «Новачка» вилучили з готельного номера Навального в Томську
Співробітники ФБК, які залишилися в Томську, дізналися про те, що трапилося з Навальним у літаку під час польоту до Омська
Пластикову пляшку з-під води, на якій потім в німецькій лабораторії виявили сліди речовини з групи «Новачок», вилучили з готельного номера російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомив його Фонд боротьби з корупцією в Instagram.
«Це пляшка з номера в томському готелі, де зупинявся сам Навальний і вся наша знімальна група. Майже відразу співробітники ФБК, які залишилися в Томську, дізналися про те, що трапилося з Навальним у літаку під час польоту до Омська. У цей момент була зроблена єдина можлива річ. Вони викликали адвоката, піднялися в номер, з якого тільки що виїхав Навальний, і почали фіксувати, описувати і упаковувати все, що там знайшли. В тому числі, і пляшку з-під готельної води», – заявили представники ФБК.
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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
Після цього вони вирішили забрати все, що може стати у нагоді й передали це лікарям з німецької клініки «Шаріте».
Нагадаємо, що інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».
Раніше в Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.
Нагадаємо, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.
Між іншим, Держсекретар США Майк Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками.
Також 9 вересня Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї. Німецькі фахівці також не планують ділитися результатами досліджень із росіянами, за що отримали критику від влади РФ.
Нагадаємо, що країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.