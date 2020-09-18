Соратниця Навального розповіла про його самопочуття у лікарні



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Олексій Навальний у клініці «Шаріте»

Навальний «ще дуже далекий від повного одужання»

Соратниця російського опозиціонера Олексія Навального Марія Півчих розповіла, що той почуває себе добре та розуміє, що відбувається.

Про це вона сказала в інтерв'ю BBC, опублікованому в п'ятницю, 18 вересня.

«Періодично ходжу відвідувати його. Він почуває себе досить добре ... Він безумовно розуміє, що відбувається», – сказала Півчих.

За її словами, Навальний «ще дуже далекий від повного одужання, дуже багато роботи попереду».

«Будь-яка людина, навіть в прекрасному і доброму здоров'ї, буде довго переварювати події такого масштабу. Я думаю, це ще займе деякий час, щоб навіть самою світлою головою це усвідомити, не кажучи вже про те, щоб перечитати новини за таку кількість днів», – сказала Півчих.

Вона також висловила надію, що найближчим часом він повернеться у свій нормальний стан.

До слова, Навального хочуть номінувати на Нобелівську премію миру.

Нагадаємо, що інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

Раніше в Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Нагадаємо, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

Між іншим, Держсекретар США Майк Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками.

Також 9 вересня Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї. Німецькі фахівці також не планують ділитися результатами досліджень із росіянами, за що отримали критику від влади РФ.

Нагадаємо, що країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.