Верховний суд підтвердив перемогу Навроцького на президентських виборах у Польщі

Суд відхилив переважну більшість із понад 50 тис. скарг, заявивши, що виявлені порушення на окремих дільницях не були достатньо серйозними, щоб вплинути на результат

Верховний суд Польщі офіційно підтвердив перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, які відбулися минулого місяця, незважаючи на численні скарги щодо порушень під час голосування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Це рішення відкриває шлях для Навроцького, консервативного історика, до складання присяги в парламенті та офіційного вступу на посаду 6 серпня, як і було заплановано.

Суд відхилив переважну більшість із понад 50 тис. скарг, заявивши, що виявлені порушення на окремих дільницях не були достатньо серйозними, щоб вплинути на підсумковий результат. Згідно з даними виборчої комісії, Навроцький набрав майже 51% голосів і випередив мера Варшави Рафала Тшасковського майже на 400 тис. голосів.

Поразка Тшасковського стала серйозною поразкою для прем’єр-міністра Дональда Туска та його проєвропейської коаліції, яка сподівалася отримати союзника у президентському палаці, аби розблокувати реформи, які раніше гальмувалися вето чинного президента Анджея Дуди – соратника націоналістичної партії «Право і справедливість».

Хоча результат виборів був доволі напруженим, а опозиція вимагала перерахунку голосів через підозрілі результати на деяких дільницях, сам Туск нещодавно визнав, що порушення навряд чи змінять результат виборів.

Уже оголошено, що перемога Навроцького майже напевно означатиме продовження конфлікту між президентом і урядом. За останній місяць підтримка партії Туска «Громадянська платформа» знизилась більш ніж на 7 відсоткових пунктів, згідно з опитуванням IBRiS, опублікованим 27 липня.

Палата Верховного суду, яка ухвалила рішення, викликала суперечки, оскільки її склад сформований переважно з суддів, призначених у період правління «Права і справедливості» – процедури їх призначення були оскаржені в європейських судах.

Відповідно до законодавства Польщі, спікер парламенту має скликати спеціальну сесію для передачі повноважень від чинного президента Дуди новообраному Каролю Навроцькому. Прем’єр Туск, своєю чергою, закликав депутатів своєї коаліції не бойкотувати церемонію і не влаштовувати протестних акцій.

Нагадаємо, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що зміна президента Польщі не вплине на підтримку України та проєвропейський курс Варшави. Попри перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, Польща зберігатиме послідовність у геополітичних питаннях.

Як повідомлялося, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Втім Навроцький погодився, що Польща повинна підтримувати Україну «зі стратегічного та геополітичного погляду», та наголосив, що найбільшою загрозою для Варшави є Росія. Не вперше Навроцький виступає проти євроінтеграції України. Ще взимку він заявляв, що Києву немає місця ні в НАТО, ні в ЄС, допоки Україна не відповість за «злочини на Волині».

Раніше Навроцький заявив, що очікує продовження партнерства з Україною, однак, це вимагатиме діалогу й щодо історії. Після результатів виборів президент Володимир Зеленський привітав Навроцького з перемогою, і написав пост-звернення до нового очільника Польщі. Навроцький не пройшов повз та відповів на це.

До слова, ставлення польського суспільства до українців значно погіршилося протягом останніх двох років, показують нові соціологічні дослідження. Якщо на початку війни поляки масово допомагали біженцям, то зараз антипатія до українців уперше перевищила симпатію.