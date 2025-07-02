Головна Світ Політика
search button user button menu button

Верховний суд підтвердив перемогу Навроцького на президентських виборах у Польщі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Верховний суд підтвердив перемогу Навроцького на президентських виборах у Польщі
Перемога Навроцького майже напевно означатиме продовження конфлікту між президентом і урядом
фото з відкритих джерел

Суд відхилив переважну більшість із понад 50 тис. скарг, заявивши, що виявлені порушення на окремих дільницях не були достатньо серйозними, щоб вплинути на результат

Верховний суд Польщі офіційно підтвердив перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, які відбулися минулого місяця, незважаючи на численні скарги щодо порушень під час голосування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Це рішення відкриває шлях для Навроцького, консервативного історика, до складання присяги в парламенті та офіційного вступу на посаду 6 серпня, як і було заплановано.

Суд відхилив переважну більшість із понад 50 тис. скарг, заявивши, що виявлені порушення на окремих дільницях не були достатньо серйозними, щоб вплинути на підсумковий результат. Згідно з даними виборчої комісії, Навроцький набрав майже 51% голосів і випередив мера Варшави Рафала Тшасковського майже на 400 тис. голосів.

Поразка Тшасковського стала серйозною поразкою для прем’єр-міністра Дональда Туска та його проєвропейської коаліції, яка сподівалася отримати союзника у президентському палаці, аби розблокувати реформи, які раніше гальмувалися вето чинного президента Анджея Дуди – соратника націоналістичної партії «Право і справедливість».

Хоча результат виборів був доволі напруженим, а опозиція вимагала перерахунку голосів через підозрілі результати на деяких дільницях, сам Туск нещодавно визнав, що порушення навряд чи змінять результат виборів.

Уже оголошено, що перемога Навроцького майже напевно означатиме продовження конфлікту між президентом і урядом. За останній місяць підтримка партії Туска «Громадянська платформа» знизилась більш ніж на 7 відсоткових пунктів, згідно з опитуванням IBRiS, опублікованим 27 липня.

Палата Верховного суду, яка ухвалила рішення, викликала суперечки, оскільки її склад сформований переважно з суддів, призначених у період правління «Права і справедливості» – процедури їх призначення були оскаржені в європейських судах.

Відповідно до законодавства Польщі, спікер парламенту має скликати спеціальну сесію для передачі повноважень від чинного президента Дуди новообраному Каролю Навроцькому. Прем’єр Туск, своєю чергою, закликав депутатів своєї коаліції не бойкотувати церемонію і не влаштовувати протестних акцій.

Нагадаємо, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що зміна президента Польщі не вплине на підтримку України та проєвропейський курс Варшави. Попри перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, Польща зберігатиме послідовність у геополітичних питаннях.

Як повідомлялося, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Втім Навроцький погодився, що Польща повинна підтримувати Україну «зі стратегічного та геополітичного погляду», та наголосив, що найбільшою загрозою для Варшави є Росія. Не вперше Навроцький виступає проти євроінтеграції України. Ще взимку він заявляв, що Києву немає місця ні в НАТО, ні в ЄС, допоки Україна не відповість за «злочини на Волині».

Раніше Навроцький заявив, що очікує продовження партнерства з Україною, однак, це вимагатиме діалогу й щодо історії. Після результатів виборів президент Володимир Зеленський привітав Навроцького з перемогою, і написав пост-звернення до нового очільника Польщі. Навроцький не пройшов повз та відповів на це.

До слова, ставлення польського суспільства до українців значно погіршилося протягом останніх двох років, показують нові соціологічні дослідження. Якщо на початку війни поляки масово допомагали біженцям, то зараз антипатія до українців уперше перевищила симпатію.

Теги: Польща Кароль Навроцький вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стефанчук підкреслив, що йдеться про унікальний формат виборів, аналогів якому в Україні досі не було
Верховна Рада готує спеціальний законопроєкт щодо виборів в Україні
28 червня, 21:30
Майже 80% активного бізнесу, зареєстрованого іноземцями в Польщі за перший квартал цього року, керують громадяни України
Українці заснували у Польщі понад 10 тис. компаній за рік: найпопулярніші сфери
26 червня, 15:03
Боднар зауважив, що на початку великої війни поляки змогли передати Україні десять МіГ-29
Посол України в Польщі пояснив, чому Варшава досі не передала обіцяні МіГ-29
25 червня, 19:56
Анджей Дуда вважає, що Польща повинна збільшити витрати на оборону
Дуда переконаний, що Росія не атакуватиме інші держави
25 червня, 15:19
Рибалка випустив сома назад у річку
Польський рибалка впіймав сома-гіганта
14 червня, 20:58
Що швидше ми налаштуємося на довгу війну, то швидше війна завершиться
Війна не закінчиться, виборів не буде
13 червня, 11:48
Військовий пригадав період історії України, коли частина західних земель була під владою Польщі, а українці активно чинили цьому опір
«Прошу вас!» Ярош емоційно звернувся до поляків
5 червня, 18:42
Торгівля, Навроцький, зерно і кордон. Чи повернуться 6 червня черги з українських фур на в’їзді до ЄС?
Торгівля, Навроцький, зерно і кордон. Чи повернуться 6 червня черги з українських фур на в’їзді до ЄС?
3 червня, 13:59
Наймолодша донька новообраного президента Польщі Кася Навроцька стала головною «героїнею другого плану» вечора
Донька Навроцького стала неочікуваною зіркою виборчої ночі
2 червня, 15:32

Політика

Верховний суд підтвердив перемогу Навроцького на президентських виборах у Польщі
Верховний суд підтвердив перемогу Навроцького на президентських виборах у Польщі
Пентагон зупинив поставки ракет ППО та деяких інших боєприпасів в Україну – Politico 
Пентагон зупинив поставки ракет ППО та деяких інших боєприпасів в Україну – Politico 
Трамп заявив, що стежить за ситуацією на Сумщині
Трамп заявив, що стежить за ситуацією на Сумщині
Сенат США ухвалив масштабний законопроєкт Трампа про податки
Сенат США ухвалив масштабний законопроєкт Трампа про податки
Макрон по телефону закликав Путіна закінчити війну
Макрон по телефону закликав Путіна закінчити війну
Путін провів телефонну розмову з Макроном: перші подробиці
Путін провів телефонну розмову з Макроном: перші подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
47K
Лімузини, водії, помічники та кухарка. Названо експрезидента, який перейшов на довічне утримання держави
37K
Антиросійський демарш Азербайджану. Або чому це наша війна також
33K
Іран вручив Україні ноту протесту через підтримку Ізраїлю
31K
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус

Новини

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua