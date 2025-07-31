Зеленський вперше зідзвонився з обраним президентом Польщі Навроцьким

Наступник Дуди запевнив, що Польща продовжуватиме допомагати Україні

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

За словами глави нашої держави, Україна розраховує на те, що Польща й надалі залишатиметься надійним партнером і союзником. Він подякував Польщі за підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення: військову, політичну та гуманітарну.

Президент України поінформував про наслідки масованого удару, якого завдала Росія в ніч на четвер, і про ситуацію на фронті. Він зазначив, що подальша підтримка з боку Польщі важлива для безпеки України та всього Європейського континенту.

Володимир Зеленський і Кароль Навроцький домовилися про обмін візитами, щоб обговорити всі нагальні питання двосторонньої співпраці. Лідери мають спільне бачення: треба працювати над пошуком форматів взаємодії, які дадуть реальний результат для обох країн і народів та зміцнять Європу. Обраний президент Польщі висловив підтримку українцям і запевнив у продовженні допомоги.

Нагадаємо, канцелярія парламенту Польщі повідомила, що новообраний президент Кароль Навроцький офіційно вступить на посаду 6 серпня після складання присяги на засіданні парламенту. Верховний суд Польщі офіційно підтвердив перемогу опозиційного кандидата на президентських виборах, попри численні скарги щодо порушень під час голосування.

Як повідомлялося, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що зараз є багато ознак того, що найближчим часом російсько-українська війна може бути призупинена. Також Туск заявив, що Росія буде готова до конфронтації з Європою, а отже і з Польщею вже у 2027 році. Він повідомив про ухвалення стратегії національної безпеки. Раніше новообраний президент Польщі назвав Туска «найгіршим премʼєром».

До слова, чинний президент Польщі Анджей Дуда порадив українцям бути терплячими до свого наступника-націоналіста Кароля Навроцького.