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РФ атакувала польський завод у Вінниці. Чим відома компанія Barlinek

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ атакувала польський завод у Вінниці. Чим відома компанія Barlinek
Завод Barlinek у Вінниці
фото: Вінницька обласна прокуратура

Barlinek є одним із трьох найбільших виробників дерев'яних підлог у Європі

У ніч на 16 липня російські терористи атакували у Вінниці підприємство польської компанії Barlinek Group – однієї із провідних світових виробників багатошарових дерев’яних підлог. «Главком» зібрав усе, що відомо про завод.

РФ атакувала польський завод у Вінниці. Чим відома компанія Barlinek фото 1
РФ атакувала польський завод у Вінниці. Чим відома компанія Barlinek фото 2

Що відомо про компанію Barlinek?

Barlinek є провідним світовим виробником багатошарових дерев’яних підлог з річною виробничою потужністю понад 12 млн кв. м. Найголовнішою продукцією є паркетна дошка Barlinek із деревини європейських та екзотичних порід. Підлога продається до 75 країн на шістьох континентах світу.

Крім паркетної дошки Barlinek виготовляє сертифіковані підлоги для об’єктів спортивного призначення, плінтуси для підлоги й біопалива для камінів.

Зараз Barlinek є одним із трьох найбільших виробників дерев'яних підлог у Європі. Заводи з виробництва паркетної дошки розташовані у Польщі, Румунії та Україні.

Barlinek у Вінниці

Згідно з відкритими даними, компанія зареєструвалась у Вінниці 13 січня 2006 року. А восени 2007 року у Вінниці було запущено перше дочірнє підприємство компанії.

РФ атакувала польський завод у Вінниці. Чим відома компанія Barlinek фото 3

Генеральний директор – Костриця Андрій Миколайович. Станом на 2022 рік на заводі офіційно працювали 1295 людей. Деякі ділянки на підприємстві працюють в безперервному режимі.

РФ атакувала польський завод у Вінниці. Чим відома компанія Barlinek фото 4

Виробник пропонує:

  • паркетні дошки;
  • плінтус дерев’яний;
  • водостійкі гібридні підлоги.

Компанія має усі необхідні документи та сертифікати для надання послуг на території України. Завод Barlinek в Україні – це власне виробництво.

Реакція Польща на атаку

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що на місці удару працює польське консульство спільно з українськими службами. Міністр зазначив, що директор заводу розповів йому про навмисний характер удару з трьох напрямків. Внаслідок атаки є поранені, двоє з них – із важкими опіками.

РФ атакувала польський завод у Вінниці. Чим відома компанія Barlinek фото 5

Сікорський наголосив, що «злочинна війна Путіна наближається до кордонів Польщі».

Теги: Вінниця завод Польща Україна

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